В Краснодаре сняли короткометражку для всероссийского киноальманаха. Лента вышла в прокат

В прокат вышла новая часть киноальманаха «Россия, я люблю тебя». Одну из восьми новелл — «Ромео» — сняли в центре Краснодара (12+)

В прокат вышла новая часть киноальманаха «Россия, я люблю тебя». Проект представил Сбер. В Краснодаре под художественным руководством Владимира Котта и молодого режиссера Полины Феоктистовой сняли самую южную из восьми новелл — «Ромео».

По сюжету сотрудница полиции из Краснодара Елена ловит дерзкого, но романтичного парня, который оборвал краснокнижные цветы в парке для девушки. Неожиданно Елена проникается к «Ромео» и помогает ему воссоединиться с возлюбленной. Посмотреть картину «Россия, я люблю тебя» можно в сети кинотеатров «Синема Парк» по всей России. В Краснодаре ее покажут в «Формуле Кино OZ» в ТЦ «OZ молл». Увидеть, как снимали краснодарскую новеллу, можно на сайте Сбера.

© Скриншот из промо новеллы «Ромео», снятой в Краснодаре

«Для меня участие в этом альманахе — это редкая возможность сказать о своей стране искренне, без заданной интонации. Здесь не было продюсерского заказа, наоборот — Сбер создал пространство, где молодые режиссеры чувствуют доверие и могут говорить своим голосом. Этот проект стал важной частью нового движения в российском кино: когда мастера поддерживают начинающих, а компания масштаба Сбера вкладывается в развитие культурной среды, а не в формальный контент. Кино сегодня — это способ общества разговаривать с самим собой, и мне очень хочется быть частью этого разговора — честного, живого, человеческого», — рассказала российский кинорежиссер, студентка ВГИК Полина Феоктистова.

Всего в альманах вошли восемь новелл. Их сняли в Москве, Санкт-Петербурге, Йошкар-Оле, Звенигороде, Краснодаре, Перми, Елабуге и Мурманске. Каждая история — это личный взгляд на страну через людей, отношения и память.

«В этом проекте я был наставником, и помогал своей студентке уверенно дебютировать в коротком метре. Такие шансы в профессии появляются нечасто, и здорово, что Сбер дает молодым авторам возможность пробовать себя в большом кино, работать рядом с опытными коллегами и получать настоящий творческий опыт. «Россия, я люблю тебя» стал точкой встречи поколений — а это невероятно ценно. В таких проектах чувствуется уважение к профессии и искреннее желание развивать культурную среду страны. Когда бизнес приходит в культуру не ради рекламы, а ради будущего — возникает пространство свободы, где можно говорить честно и по-настоящему», — российский режиссер театра и кино, сценарист, продюсер и монтажер Владимир Котт.