На центральных улицах Краснодара запретят ночную езду на мотоциклах
Для мотоциклистов Краснодара с 21 ноября ограничат проезд по двум улицам в ночное время
14 ноября пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что с 21 ноября в городе введут запрет на движение мотоциклов в ночное время по двум ключевым улицам города — Красной и Шоссе Нефтяников. Ограничения будут действовать ежедневно с 21:00 до 07:00.
Как пояснил заместитель директора центра мониторинга дорожного движения и транспорта Виктор Ишков, решение принято на основании регоинального закона «Об административных правонарушениях» и по итогам совместного заседания с Госавтоинспекцией.
В Краснодарском крае приняли «закон о тишине»:
Запрет коснется конкретных участков:
- на улице Красной — от Советской до Офицерской;
- на Шоссе Нефтяников — от Офицерской до Гаврилова.
На этих отрезках установят соответствующие дорожные знаки, информирующие о нововведении. Власти призывают мотоциклистов соблюдать ПДД и заранее планировать альтернативные маршруты для объезда запрещенных участков в ночное время.
