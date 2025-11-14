На центральных улицах Краснодара запретят ночную езду на мотоциклах

Для мотоциклистов Краснодара с 21 ноября ограничат проезд по двум улицам в ночное время

14 ноября пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что с 21 ноября в городе введут запрет на движение мотоциклов в ночное время по двум ключевым улицам города — Красной и Шоссе Нефтяников. Ограничения будут действовать ежедневно с 21:00 до 07:00.

Как пояснил заместитель директора центра мониторинга дорожного движения и транспорта Виктор Ишков, решение принято на основании регоинального закона «Об административных правонарушениях» и по итогам совместного заседания с Госавтоинспекцией.