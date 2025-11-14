На центральных улицах Краснодара запретят ночную езду на мотоциклах

Для мотоциклистов Краснодара с 21 ноября ограничат проезд по двум улицам в ночное время

14 ноября пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что с 21 ноября в городе введут запрет на движение мотоциклов в ночное время по двум ключевым улицам города — Красной и Шоссе Нефтяников. Ограничения будут действовать ежедневно с 21:00 до 07:00.

Как пояснил заместитель директора центра мониторинга дорожного движения и транспорта Виктор Ишков, решение принято на основании регоинального закона «Об административных правонарушениях» и по итогам совместного заседания с Госавтоинспекцией.

Запрет коснется конкретных участков:

  • на улице Красной — от Советской до Офицерской;
  • на Шоссе Нефтяников — от Офицерской до Гаврилова.

На этих отрезках установят соответствующие дорожные знаки, информирующие о нововведении. Власти призывают мотоциклистов соблюдать ПДД и заранее планировать альтернативные маршруты для объезда запрещенных участков в ночное время.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 7 ноября ограничили движение на участке улицы Гимназической — от Рашпилевской до Красноармейской. 

