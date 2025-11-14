В сети пишут, что в магазинах продается загрязненная мазутом рыба. Оперштаб Кубани назвал это фейком

13 ноября оперативный штаб Краснодарского края опроверг данные о том, что в магазинах продают загрязненную мазутом рыбу, выловленную у побережья Черного моря. Ранее такую информацию распространяли СМИ и телеграм-каналы.

Власти заявили, что рыба из Черного моря безопасна несмотря на разлив мазута:

По данным Роспотребнадзора, каждая партия выловленной рыбы проходит обязательные исследования. Сейчас на рынке вся продукция соответствует гигиенической норме — специалисты не выявили отклонений.

Также в оперштабе отметили, что проверку проходят и искусственно выращенные морепродукты — например, мидии. В них также не были обнаружены превышения установленных нормативов.

«Вся рыбная продукция, выловленная в Черном море и поступающая к потребителям, соответствует требованиям качества и безопасности», — подчеркнули в оперштабе.