В сети пишут, что в магазинах продается загрязненная мазутом рыба. Оперштаб Кубани назвал это фейком

Оперштаб Краснодарского края опроверг информацию о загрязненной мазутом рыбе на полках магазинов

13 ноября оперативный штаб Краснодарского края опроверг данные о том, что в магазинах продают загрязненную мазутом рыбу, выловленную у побережья Черного моря. Ранее такую информацию распространяли СМИ и телеграм-каналы. 

Власти заявили, что рыба из Черного моря безопасна несмотря на разлив мазута:

По данным Роспотребнадзора, каждая партия выловленной рыбы проходит обязательные исследования. Сейчас на рынке вся продукция соответствует гигиенической норме — специалисты не выявили отклонений. 

Также в оперштабе отметили, что проверку проходят и искусственно выращенные морепродукты — например, мидии. В них также не были обнаружены превышения установленных нормативов. 

«Вся рыбная продукция, выловленная в Черном море и поступающая к потребителям, соответствует требованиям качества и безопасности», — подчеркнули в оперштабе. 

Как писали Юга.ру, в сентябре жители Горячего Ключа пожаловались на массовую гибель рыбы. Прокуратура организовала проверку

