Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
Авито запустил подкаст «Решено» — проект в поддержку российского бизнеса
Ведущий подкаста — Артем Кумпель. Как старший управляющий директор Авито, он отвечает за направления, которые хорошо знакомы предпринимателям: Авито Услуги, Авито Работа и Авито Реклама. Первый выпуск уже доступен на основных подкаст-платформах и видеохостингах.
Подкаст работает в формате «вопрос-ответ». Вопросы поступают от самих бизнесменов — как опытных предпринимателей, так и тех, кто только планирует открыть свое дело. Артем Кумпель вместе с приглашенными экспертами разбирает их, добавляя собственный опыт.
Темы выпусков: выбор ниши, управление финансами, найм сотрудников, масштабирование бизнеса с помощью рекламных инструментов, оптимизация расходов и личная эффективность. Отдельный фокус — на карьере, найме и управлении людьми, а также на практиках из рынка услуг и рекламы. Подкаст полезен и новичкам, и опытным владельцам компаний.
«Для многих предпринимателей Авито уже стал одной из основных площадок для старта бизнеса — у нас аудитория в 72 млн человек. Но мы хотим помогать не только технологически. В подкасте предприниматели услышат живые истории и инсайты от топовых экспертов, получат ответы на сложные вопросы из первых рук. Наша цель — чтобы каждый, кто начинает или развивает свое дело, принимал более взвешенные решения», — говорит Артем Кумпель.
В первом выпуске подкаста Александр Афанасьев («Нескучные финансы») рассказал, как финансовая грамотность помогает бизнесу расти, и объяснил, почему финансы — это инструмент для масштабирования и свободы, а не просто цифры в таблицах.
- 20 ноября: Ярослав Андреев (WildJam) — о запуске digital-проектов, поиске ниши на конкурентном рынке и нестандартных способах работы с аудиторией.
- 4 декабря: Артем Агабеков («Фабрика окон») — о саморазвитии руководителя, корпоративной культуре и работе с командой.
- 18 декабря: Игорь Стоянов (сеть салонов «Персона») — об управлении клиентским опытом, построении бренда в сфере услуг и найме в индустрии красоты.
Подкаст доступен на нескольких онлайн-платформах:
— YouTube: youtube.com/@resheno;
— «Яндекс.Музыка», Apple Podcast, «Звук», «ВК Музыка», Soundstream, CastBox: resheno.mave.digital;
— ВК.
