Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей

Ведущий подкаста — Артем Кумпель. Как старший управляющий директор Авито, он отвечает за направления, которые хорошо знакомы предпринимателям: Авито Услуги, Авито Работа и Авито Реклама. Первый выпуск уже доступен на основных подкаст-платформах и видеохостингах.

Подкаст работает в формате «вопрос-ответ». Вопросы поступают от самих бизнесменов — как опытных предпринимателей, так и тех, кто только планирует открыть свое дело. Артем Кумпель вместе с приглашенными экспертами разбирает их, добавляя собственный опыт.

Темы выпусков: выбор ниши, управление финансами, найм сотрудников, масштабирование бизнеса с помощью рекламных инструментов, оптимизация расходов и личная эффективность. Отдельный фокус — на карьере, найме и управлении людьми, а также на практиках из рынка услуг и рекламы. Подкаст полезен и новичкам, и опытным владельцам компаний.