Ночью Кубань вновь атаковали БПЛА. В домах Туапсе и Северского района выбило окна, а в Краснодаре слышали взрывы

Краснодарский край

Оперативный штаб Краснодарского края рассказал о последствиях ночной атаки беспилотников

13 ноября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в акватории Черного моря у берегов Туапсинского округа отразили атаку безэкипажных катеров. В селе Вольное в пяти домах выбило окна. Погибших и пострадавших нет.

Также в поселке Афипском Северского района после атаки БПЛА выбило стекла в четырех частных домах, повредились газовая труба и автомобиль, а в станице Смоленской разбились окна в доме и порвались электропровода. Никто не пострадал.

Также 93.RU рассказали, что около 2:00 краснодарцы слышали звуки взрывов. В «МЦУ Краснодара» уточнили СМИ, что информации о разрушениях или ЧП в городе не поступало.

По данным Минобороны России, ночью 13 ноября над Черным морем сбили 17 беспилотников, а над Краснодарским краем — пять.

Как писали Юга.ру, 11 ноября в Ставропольском крае произошел пожар в промзоне после атаки БПЛА.

Краснодар Министерство обороны России Происшествия СВО Северский район Туапсинский район Черное море

