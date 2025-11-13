В России растет заболеваемость пневмонией. В Ставропольском крае одну из школ закрыли на карантин

12 ноября главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев сообщил «РИА Новости», что в России растет заболеваемость внебольничной пневмонией. На 100 тыс. населения приходится 629 случаев. Однако показатели по летальности стабильны из года в год и составляют около 8 случаев на 100 тыс. населения.

Среди симптомов специалист отметил кашель и мокроту. Также могут появляться одышка, кровохарканье и боли в грудной клетке.