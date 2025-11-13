В России растет заболеваемость пневмонией. В Ставропольском крае одну из школ закрыли на карантин
Пульмонолог Минздрава РФ заявил о росте заболеваемости внебольничной пневмонией
12 ноября главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев сообщил «РИА Новости», что в России растет заболеваемость внебольничной пневмонией. На 100 тыс. населения приходится 629 случаев. Однако показатели по летальности стабильны из года в год и составляют около 8 случаев на 100 тыс. населения.
Среди симптомов специалист отметил кашель и мокроту. Также могут появляться одышка, кровохарканье и боли в грудной клетке.
В Краснодарском крае родители младенцев столкнулись с нехваткой прививки от ротавируса:
12 ноября в администрации Ставрополя рассказали «КП-Северный Кавказ», что школу № 34 закрыли на карантин из-за выявленного случая внебольничной пневмонии. Это произошло еще 31 октября, но известно стало только сейчас. Карантин продлится до 14 ноября. Пока дети занимаются дистанционно, в школе провели дезинфекцию.
Пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщила о мерах профилактики пневмонии:
- своевременная вакцинация против пневмококковой и гемофильной инфекций, гриппа, кори и коклюша;
- соблюдение здорового образа жизни;
- полноценное питание;
- мытье рук с мылом или использование антисептиков;
- соблюдение социальной дистанции;
- регулярное проветривание и уборка помещений.
В ведомстве отметили, что пневмония может быть как самостоятельным заболеванием, так и осложнением других болезней. Внебольничная пневмония диагностируется в первые двое суток после появления симптомов.
Как писали Юга.ру, жительница Краснодарского края пожаловалась на дефицит тест-полосок для диабетиков.