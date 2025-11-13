В России растет заболеваемость пневмонией. В Ставропольском крае одну из школ закрыли на карантин

Краснодарский край, Ставропольский край, Вся Россия

Пульмонолог Минздрава РФ заявил о росте заболеваемости внебольничной пневмонией

12 ноября главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев сообщил «РИА Новости», что в России растет заболеваемость внебольничной пневмонией. На 100 тыс. населения приходится 629 случаев. Однако показатели по летальности стабильны из года в год и составляют около 8 случаев на 100 тыс. населения.

Среди симптомов специалист отметил кашель и мокроту. Также могут появляться одышка, кровохарканье и боли в грудной клетке.

12 ноября в администрации Ставрополя рассказали «КП-Северный Кавказ», что школу № 34 закрыли на карантин из-за выявленного случая внебольничной пневмонии. Это произошло еще 31 октября, но известно стало только сейчас. Карантин продлится до 14 ноября. Пока дети занимаются дистанционно, в школе провели дезинфекцию.

Пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщила о мерах профилактики пневмонии:

  • своевременная вакцинация против пневмококковой и гемофильной инфекций, гриппа, кори и коклюша;
  • соблюдение здорового образа жизни;
  • полноценное питание;
  • мытье рук с мылом или использование антисептиков;
  • соблюдение социальной дистанции;
  • регулярное проветривание и уборка помещений.

В ведомстве отметили, что пневмония может быть как самостоятельным заболеванием, так и осложнением других болезней. Внебольничная пневмония диагностируется в первые двое суток после появления симптомов. 

