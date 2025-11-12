В Краснодарском крае установили новые значения прожиточного минимума
Кондратьев утвердил прожиточный минимум для кубанцев на 2026 год
12 ноября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев установил новые размеры прожиточного минимума в регионе. Соответствующее постановление власти разместили на официальном интернет-портале администрации.
Новые значения вступают в силу 1 января 2026 года и будут оставаться актуальными на протяжении 12 месяцев. Согласно утвержденным цифрам, прожиточный минимум для трудоспособных граждан составит 19 тыс. 817 рублей. Для пенсионеров — 15 тыс. 636 рублей, для детей — 17 тыс. 636 рублей.
Читайте также:
Средняя величина прожиточного минимума на душу населения в Краснодарском крае достигнет 18 тыс. 181 рубля. Эти значения являются ключевыми для расчета различных социальных выплат, пособий и мер поддержки, оказываемых жителям региона.
В 2025 году прожиточный минимум на Кубани составляет 17 тыс. 24 рубля на душу населения. Для трудоспособного населения он равен 18 тыс. 556 рублям, для пенсионеров — 14 тыс. 641 рублю, для детей — 16 тыс. 513 рублям.
Как писали Юга.ру, Краснодарский край, Ростовская область и республики Северного Кавказа оказались в конце рейтинга РФ по зарплатам.