В Ставропольском крае произошел пожар в промзоне после атаки БПЛА
Обломки сбитых дронов упали на промзону в Буденновске. В результате произошел пожар, никто не пострадал
12 ноября губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в своем телеграм-канале об атаке БПЛА в регионе.
По его словам, обломки сбитых дронов упали на территории промзоны Буденновска. В результате произошел пожар. Спасатели уже ликвидировали открытое горение.
Глава Ставрополья отметил, что в результате атаки никто не пострадал, жилые дома не повреждены.
По данным Минобороны РФ, за ночь ПВО сбили 22 беспилотника, четыре из них — над Ставропольским краем.
Как писали Юга.ру, 10 ноября безэкипажные катера атаковали Туапсе и Новороссийск. В здании выбило окна, повредились гаражи и лодочный ангар.
