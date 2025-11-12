В Ставропольском крае произошел пожар в промзоне после атаки БПЛА

Обломки сбитых дронов упали на промзону в Буденновске. В результате произошел пожар, никто не пострадал

12 ноября губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в своем телеграм-канале об атаке БПЛА в регионе.



По его словам, обломки сбитых дронов упали на территории промзоны Буденновска. В результате произошел пожар. Спасатели уже ликвидировали открытое горение.

Глава Ставрополья отметил, что в результате атаки никто не пострадал, жилые дома не повреждены.



По данным Минобороны РФ, за ночь ПВО сбили 22 беспилотника, четыре из них — над Ставропольским краем.