СК задержал участников «бойцовского клуба» в Краснодаре. Организаторку конфликтов поместили в психдиспансер

Краснодарский край

  • © Скриншот видео из телеграм-канала СУ СКР по Краснодарскому краю
    © Скриншот видео из телеграм-канала СУ СКР по Краснодарскому краю

Следователи установили шестерых подростков, которые устраивали драки в Краснодаре. Двоих из них задержали, а лидера поместили в психбольницу

Предыстория. 6 ноября стало известно, что в микрорайоне Губернский подростки 12-16 лет устроили бойцовский клуб. Около 30 человек собираются по вечерам и устраивают драки в местах, где нет уличных камер видеонаблюдения. Лидером группы является 16-летняя Лиза.

Из-за действий детей пострадали как минимум четверо детей, среди которых 14-летняя девочка, а также мужчина, сделавший замечание подросткам. МВД инициировало проверку.

11 ноября пресс-служба Следственного комитета по Краснодарскому краю сообщила, что ведомство установило личности шести детей, которые нападали на сверстников в Краснодаре. Двоих из них, возрастом 15 и 17 лет, задержали — они принимали наиболее активное участие в драках. Против них возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, организованном группой лиц (ч.2 ст. 213 УК РФ).

Также девочку, которая организовывала конфликты, поместили в специализированное учреждение закрытого типа — из-за ее особенностей здоровья. 

Жительница Краснодара рассказала о сексуальном насилии в детской психбольнице:

Остальным подросткам суд избрал другие меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества. Следственный комитет не уточняет, какую именно ответственность понесли дети. 

Расследование продолжается. В ближайшее время следователи будут ходатайствовать перед судом о заключении двух задержанных подростков под стражу. 

Как писали Юга.ру, 5 ноября в кубанской станице суд оштрафовал «ведьму» за демонстрацию сатанинской символики.

Дети Драки Закон Краснодар Насилие Полиция Правосудие Следственный комитет Суд Школьники

