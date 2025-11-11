Прокуратура Кубани проверит ферму, где погибли запутавшиеся в сетке птицы

В Краснодарском крае прокуратура проверит ферму, хозяин которой натянул против птиц сети

10 ноября жители станицы Дядьковской Кореновского района опубликовали в соцсетях видео с погибшими птицами на территории одной из местных ферм. На кадрах видны заграждения из рыболовной сети, в которых запутались пернатые.



По словам очевидцев, сети установил хозяин фермы, чтобы обезопасить корма. Попадая в них, птицы запутываются, ломают крылья и погибают.

11 ноября пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что ведомство проверит ферму и оценит «соблюдение ветеринарного законодательства и законодательства об охране животного мира».



Замглавы Кореновского района по вопросам сельского хозяйства Александр Дружинкин заявил изданию «Подъём», что о проверке ничего не знает, а на ферме, по его словам, «все уже решено, все хорошо — сети убрали».