В Новороссийске откроют пешеходный турмаршрут по древнему городищу
В Новороссийске туристы смогут прогуляться по городищу IV века до н.э. и увидеть древний центр Боспорского царства
11 ноября мэр Новороссийска Андрей Кравченко в своем телеграм-канале сообщил, что пешеходный маршрут «Раевское городище» откроется в течение недели — до 16 ноября.
Раевское городище — памятник археологии, расположенный около станицы Раевской на левом берегу реки Маскага. Городище возникло в IV веке до н. э. и просуществовало до III века н. э.. По данным ученых, объект мог быть центром административной области Боспорского царства, контролирующим материковую часть полуострова Абрау. Площадь городища — 8,71 гектаров.
Кравченко рассказал, что городище открыли в конце XIX века и на данный момент оно остается объектом внимания ученых, включая институт археологии РАН, который ежегодно проводит там раскопки.
По словам Кравченко, на тропе уже установили стенд с картой и подробностями об истории городища и археологических исследованиях, а в дальнейшем там появятся навигационные столбы. Помимо этого посетители смогут увидеть, как выглядело сооружение в древности — с помощью информационного стенда, на котором изображена реконструкция городища.
Также мэр отметил, что маршрут подойдет для людей любого возраста и физической подготовки.
