В Краснодарском крае нет мобильного интернета. Жители жалуются на работу всех основных операторов связи
11 ноября в Краснодарском крае отмечаются сбои в работе мобильного интернета
11 ноября Юга.ру заметили, что в Краснодаре отсутствует мобильный интернет у всех основных операторов сотовой связи — МегаФон, «Билайн», МТС, T2. Отметим, что в 11:00 жителям Краснодарского края пришло оповещение об объявлении беспилотной опасности.
По данным сервиса «Сбой.рф» на 12:30, из Краснодарского края поступила 101 жалоба. В процентном соотношении от общего числа жалобы от жителей Кубани составляют:
- МТС (14%);
- МегаФон (8%);
- «Билайн» (6%);
- T2 (6%).
Сбои в работе мобильного интернета фиксирует и сервис DownDetector — из Краснодарского края поступило 322 жалобы. Они приходят не только от жителей Краснодара, но и Сочи, Усть-Лабинска, Гулькевичей, станицы Ленинградской.
Издание «93. RU» в своем телеграм-канале провело опрос о работе мобильного интернета — 66% пользователей ответили, что ресурса нет, у 19% он работает с перебоями.
Юга.ру заметили, что при этом некоторые сервисы из «белого списка» работают: например, такси, «ВКонтакте», маркетплейсы Ozon и Wildberries, приложение «Госуслуг» и другие. Однако сервисы банков недоступны. Власти и оперативный штаб Краснодарского края не комментировали ситуацию.
Напомним, прошлые отключения мобильного интернета в Краснодарском крае начались 24 октября и продолжались на протяжении пяти дней.
Отметим, что в некоторых регионах вводятся постоянные ограничения мобильного интернета вместо временных. Так, 11 ноября издание «Ульяновская правда» сообщило, что министр цифрового развития субъекта Олег Ягфаров заявил, что ограничения будут действовать до конца СВО.
В правительстве региона подчеркнули, что мобильный интернет отключают по решению федеральных властей, и местные власти не могут на это повлиять.
Как писали Юга.ру, в России в 2026 году подорожают мобильная связь и интернет.