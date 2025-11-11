В Краснодарском крае нет мобильного интернета. Жители жалуются на работу всех основных операторов связи

11 ноября Юга.ру заметили, что в Краснодаре отсутствует мобильный интернет у всех основных операторов сотовой связи — МегаФон, «Билайн», МТС, T2. Отметим, что в 11:00 жителям Краснодарского края пришло оповещение об объявлении беспилотной опасности.

По данным сервиса «Сбой.рф» на 12:30, из Краснодарского края поступила 101 жалоба. В процентном соотношении от общего числа жалобы от жителей Кубани составляют:

МТС (14%);

МегаФон (8%);

«Билайн» (6%);

T2 (6%).

Сбои в работе мобильного интернета фиксирует и сервис DownDetector — из Краснодарского края поступило 322 жалобы. Они приходят не только от жителей Краснодара, но и Сочи, Усть-Лабинска, Гулькевичей, станицы Ленинградской.