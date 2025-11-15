Киносеанс психоанализа. В Краснодаре пройдет просмотр и обсуждение с критиком и психологом фильма «Сущность» с Камбербэтчем

В Краснодаре состоится специальный показ нового хоррора с номинантом на премию «Оскар» Бенедиктом Камбербэтчем (18+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 18 ноября спецпоказ фильма «Сущность» режиссера Дилана Саутера. Драматический хоррор основан на романе Макса Портера «Горе — это штука с перьями».

Сюжет рассказывает о талантливом иллюстраторе, который после смерти жены остается с двумя сыновьями и начинает сталкиваться с загадочным существом, питающимся их страхами. Герой пытается разобраться, реальное оно или плод воображения.