Киносеанс психоанализа. В Краснодаре пройдет просмотр и обсуждение с критиком и психологом фильма «Сущность» с Камбербэтчем

  • Кадр из трейлера к фильму «Сущность» © Скриншот видео с Rutube-канала «Meloryash»
В Краснодаре состоится специальный показ нового хоррора с номинантом на премию «Оскар» Бенедиктом Камбербэтчем (18+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 18 ноября спецпоказ фильма «Сущность» режиссера Дилана Саутера. Драматический хоррор основан на романе Макса Портера «Горе — это штука с перьями».

Сюжет рассказывает о талантливом иллюстраторе, который после смерти жены остается с двумя сыновьями и начинает сталкиваться с загадочным существом, питающимся их страхами. Герой пытается разобраться, реальное оно или плод воображения.

Главную роль исполнил двукратный номинант на премию «Оскар» Бенедикт Камбербэтч («Шерлок», «Пятая власть», «Игра в имитацию», «Доктор Стрэндж»).

Фильм покажут 18 ноября в 19:30 в кинотеатре «Монитор на Красной Площади». Лента будет идти на английском языке с русскими субтитрами.

Как писали Юга.ру, до 23 ноября в Краснодаре проходит фестиваль международного документального кино Beat Weekend.

