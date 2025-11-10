Новый налог. В России введут «технологический сбор» с иностранной техники

Власти РФ планируют ввести новый налог на иностранную технику

10 ноября «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к Минпромторгу и Минфину, сообщили, что правительство РФ планирует ввести «технологический сбор» с иностранной техники для защиты отечественной индустрии. Соответствующие поправки в закон о промышленной политике Минфин внес на рассмотрение 6 ноября. Если их примут, то «технологический сбор» начнут брать с 1 сентября 2026 года. По словам собеседников издания, сбор будут платить как импортеры, так и производители техники внутри страны. Вторые смогут получать отраслевые меры поддержки, но для этого им надо соответствовать критериям локализации (требованиям, которые Минпромторг устанавливает для признания продукции произведенной на территории РФ).

Собранные средства хотят направить на поддержку отечественных производителей радио- и микроэлектроники. Какую сумму планируют собрать — не уточняется. Источники отметили, что сбор будет распространятся на те категории продуктов, где доля отечественных производителей невысока. Однако правительство еще не подготовило перечень таких товаров — их будут утверждать поэтапно, расширяя в течение нескольких лет. На первом этапе сбор коснется только готовой продукции. По данным СМИ, ставка будет зависеть от стоимости техники и определяться для каждой продукции отдельно, а размер сбора не превысит 5 тыс. рублей. «Усредненная ставка была сформирована таким образом, чтобы не оказать существенную нагрузку на производителей и импортеров продукции», — рассказал один из собеседников.

Производители товаров платят различные налоги и закладывают эту сумму в конечную стоимость товара. Следовательно, потраченные на «технологический сбор» средства лягут на плечи покупателей.

Новость прокомментировал политический обозреватель Дмитрий Гусий. Он считает, что бизнес не будет брать на себя дополнительные издержки, а просто повысит стоимость товаров, которые привозят в Россию. По мнению Гусия, при таких условиях часть фирм уйдет с отечественного рынка, при этом количество «серой» продукции вырастет в разы: «Проблема в том, что контроль завоза в Россию автомобиля и условного телефона — разная. С авторынком все проще и серые схемы тут невозможны — транспорт надо регистрировать. В случае с условным телефоном регистрируется только сим-карта. И опять же вот это выражение: «поддержка отечественного производителя». Это настолько странная формулировка, что скрываться за ней может что угодно, кроме появления идей конкурентоспособного продукта. Все истории с такими фондами рано или поздно закончатся уголовными делами».