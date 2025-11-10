В Краснодарском крае родители младенцев столкнулись с нехваткой прививки от ротавируса. Чем это грозит?

Наибольшее количество обращений от родителей зафиксировали в восьми регионах. В списке Волгоградская, Воронежская, Рязанская, Нижегородская, Самарская, Челябинская области, Татарстан, а также Краснодарский и Красноярский края.

10 ноября «Известия» сообщили , что в России родители младенцев столкнулись с острой нехваткой вакцины против ротавирусной инфекции. Как выяснилось, препарата нет и в государственных, и в частных медучреждениях.

Прививка от ротавируса не включена в национальный календарь. Это означает, что у регионов отсутствует обязательство по ее централизованной закупке. Поставки осуществляются по остаточному принципу или по инициативе субъектов, которые осознают серьезность заболевания.

«У грудничков и детей первого года жизни заболевание протекает тяжелее, чем у тех, чей иммунитет уже сформировался. Груднички более уязвимы к обезвоживанию и интоксикации. В числе возможных опасностей ротавирусной инфекции для маленьких детей также дефицит витаминов и микроэлементов на фоне диареи и рвоты, судороги и другие неврологические последствия», — объяснил главный педиатр Центральной клинической больницы управления делами президента РФ Андрей Степанов.

Медики подчеркивают, что для формирования надежной защиты вакцинацию важно успеть провести в строго отведенные сроки — с полутора до восьми месяцев. При этом курс состоит из трех этапов, которые должны проводиться с месячным интервалом.