Гений Северного Возрождения. В Краснодаре покажут репродукции работ Питера Брейгеля

Представлено около 90 произведений мастера, воссозданных в технике жикле. Также посетители увидят копии работ его последователей.

Питер Брейгель Старший был одним из тех, кто изменил представление о мире искусства. Он создавал картины, где вместо героев мифов и богов живут обычные люди. Нидерландский живописец читается основателем крестьянского жанра.

«Это уникальный проект, который не дает представление не только о художнике, но и о его месте в истории мирового искусства», — рассказали организаторы.

Выставка будет работать до 15 февраля 2026 года по улице Рашпилевской, 32.