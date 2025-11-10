Гений Северного Возрождения. В Краснодаре покажут репродукции работ Питера Брейгеля
Краснодарцы смогут увидеть 90 произведений, воссозданных в технике жикле (12+)
Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 11 ноября открытие экспозиции «Брейгель. Наследие». Проект посвящен 500-летию со дня рождения Питера Брейгеля Старшего.
Представлено около 90 произведений мастера, воссозданных в технике жикле. Также посетители увидят копии работ его последователей.
Питер Брейгель Старший был одним из тех, кто изменил представление о мире искусства. Он создавал картины, где вместо героев мифов и богов живут обычные люди. Нидерландский живописец читается основателем крестьянского жанра.
«Это уникальный проект, который не дает представление не только о художнике, но и о его месте в истории мирового искусства», — рассказали организаторы.
Выставка будет работать до 15 февраля 2026 года по улице Рашпилевской, 32.
