Смешные, серьезные и неловкие картины. В Краснодаре открылась выставка «Вот бы всегда можно было баловаться»

Краснодарский край

Распечатать

  • Произведения Насти Булгаковой © Коллаж из фото Варвары Колесниковой
    Произведения Насти Булгаковой © Коллаж из фото Варвары Колесниковой

В краснодарской кофейне в ноябре проходит выставка работ Насти Булгаковой (6+)

В краснодарской кофейне Booker Coffee открылась выставка работ Насти Булгаковой «Вот бы всегда можно было баловаться». Представлены любимые работы автора, созданные с 2024 по 2025 годы.

Зрители увидят смешные, серьезные и неловкие картины и скульптуры, с помощью которых художница исследует красоту в ее двойственности. Часть работ с экспозиции можно купить.

Роспись ваз и зайцев, Хокусай и Кусама:

«Чаще всего, когда мне приходит идея о новой работе, я, в первую очередь, фиксирую в себе чувство, которое сразу же ассоциирую с чем-то физическим: сюжетом или предметом. Иногда это связано с моей жизнью, иногда просто с вещами и людьми, которые мне нравятся», — рассказала Булгакова.

В своем творчестве художница соединяет поп-культуру и подсознательные страхи, а вдохновляется эстетикой фэшн-фотографии и современного медиа-пространства.

19 ноября в 20:00 состоится артист-толк с Настей Булгаковой. Участники поговорят о телесности, неловкости, балансе работы и творчества, а также вдохновении. Необходима запись по ссылке.

Выставка будет работать до конца ноября на улице Октябрьской, 91.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 8 и 9 ноября пройдет персональная выставка Юрия Блонского «Знаковая». Гости увидят картины, созданные на дорожных знаках, арт-объект в виде уличного фонаря и другие предметы.

Афиша Выставки Искусство Краснодар отдых Развлечения События Современное искусство

Новости

Смешные, серьезные и неловкие картины. В Краснодаре открылась выставка «Вот бы всегда можно было баловаться»
О безумии или настоящей любви? В Краснодаре обсудят повесть Куприна «Гранатовый браслет»
В Дагестане вертолет с туристами рухнул на частный дом. Четыре человека погибли
«Животные предельно истощены». В станице под Краснодаром обнаружили 20 бесхозных собак с бирками
Жители и КПРФ собирают подписи для отставки мэра Краснодара. Администрация президента уже отказала в отставке активисту
Краснодарцы раскупили большую часть билетов на балет «Щелкунчик» в декабре. Узнали, на какие дни еще есть места

Лента новостей

«Бойцовский клуб» по-краснодарски
Вчера, 11:19
«Бойцовский клуб» по-краснодарски
В спальном районе подростки выбивают друг другу зубы и ломают кости
Жители и КПРФ собирают подписи для отставки мэра Краснодара
Вчера, 14:55
Жители и КПРФ собирают подписи для отставки мэра Краснодара
Администрация президента уже отказала в отставке активисту
«Животные предельно истощены»
Вчера, 16:20
«Животные предельно истощены»
В станице под Краснодаром обнаружили 20 бесхозных собак с бирками

Реклама на сайте