Смешные, серьезные и неловкие картины. В Краснодаре открылась выставка «Вот бы всегда можно было баловаться»

Зрители увидят смешные, серьезные и неловкие картины и скульптуры, с помощью которых художница исследует красоту в ее двойственности. Часть работ с экспозиции можно купить.

В краснодарской кофейне Booker Coffee открылась выставка работ Насти Булгаковой «Вот бы всегда можно было баловаться». Представлены любимые работы автора, созданные с 2024 по 2025 годы.

«Чаще всего, когда мне приходит идея о новой работе, я, в первую очередь, фиксирую в себе чувство, которое сразу же ассоциирую с чем-то физическим: сюжетом или предметом. Иногда это связано с моей жизнью, иногда просто с вещами и людьми, которые мне нравятся», — рассказала Булгакова.

В своем творчестве художница соединяет поп-культуру и подсознательные страхи, а вдохновляется эстетикой фэшн-фотографии и современного медиа-пространства.

19 ноября в 20:00 состоится артист-толк с Настей Булгаковой. Участники поговорят о телесности, неловкости, балансе работы и творчества, а также вдохновении. Необходима запись по ссылке.

Выставка будет работать до конца ноября на улице Октябрьской, 91.