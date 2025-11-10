Безэкипажные катера атаковали Туапсе и Новороссийск. В здании выбило окна, повреждены гаражи и лодочный ангар

Краснодарский край

  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Новороссийск и Туапсинский район подверглись ночной атаке. Жителей напугали вспышки в небе и грохот

10 ноября мэр Новороссийска Андрей Кравченко написал в своем телеграм-канале, что ночью в городе объявили угрозу применения безэкипажных катеров (БЭК). Также о беспилотной опасности предупредил глава Туапсинского округа Сергей Бойко.

Утром главы муниципалитетов сообщили об отмене угрозы атаки БЭК и дронов.

«Не спал только русский авось. Защищал нас»:

По данным оперативного штаба Краснодарского края, 10 ноября в акватории Черного моря в районе Туапсе нейтрализовали четыре безэкипажных катера. Один из них нанес удар вблизи берега. В результате в одном из домов выбило окна, повредились гараж и лодочный ангар. Никто не пострадал. 

Также пресс-служба Минобороны России сообщила о 7 БПЛА, сбитых над акваторией Черного моря.

Жители Туапсе рассказали в соцсетях о ночной атаке БЭК. По их словам, никаких оповещений они не получали, а сирены в городе не работали:

  • «Грохот разбудил».
  • «Увидела вспышку и через секунду как бахнуло».
  • «Боковым зрением эту вспышку увидела».
  • «Такой был грохот, жесть. Аж дом затрясло».
  • «У меня кот упал со стула».
  • «В центре не было сирен, и смс не приходило, чтобы как-то подготовиться».

Как писали Юга.ру, в ставропольском крае ввели формат свободного посещения школы во время угрозы атаки БПЛА.

