Безэкипажные катера атаковали Туапсе и Новороссийск. В здании выбило окна, повреждены гаражи и лодочный ангар
Новороссийск и Туапсинский район подверглись ночной атаке. Жителей напугали вспышки в небе и грохот
10 ноября мэр Новороссийска Андрей Кравченко написал в своем телеграм-канале, что ночью в городе объявили угрозу применения безэкипажных катеров (БЭК). Также о беспилотной опасности предупредил глава Туапсинского округа Сергей Бойко.
Утром главы муниципалитетов сообщили об отмене угрозы атаки БЭК и дронов.
По данным оперативного штаба Краснодарского края, 10 ноября в акватории Черного моря в районе Туапсе нейтрализовали четыре безэкипажных катера. Один из них нанес удар вблизи берега. В результате в одном из домов выбило окна, повредились гараж и лодочный ангар. Никто не пострадал.
Также пресс-служба Минобороны России сообщила о 7 БПЛА, сбитых над акваторией Черного моря.
Жители Туапсе рассказали в соцсетях о ночной атаке БЭК. По их словам, никаких оповещений они не получали, а сирены в городе не работали:
- «Грохот разбудил».
- «Увидела вспышку и через секунду как бахнуло».
- «Боковым зрением эту вспышку увидела».
- «Такой был грохот, жесть. Аж дом затрясло».
- «У меня кот упал со стула».
- «В центре не было сирен, и смс не приходило, чтобы как-то подготовиться».
