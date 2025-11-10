Безэкипажные катера атаковали Туапсе и Новороссийск. В здании выбило окна, повреждены гаражи и лодочный ангар

По данным оперативного штаба Краснодарского края, 10 ноября в акватории Черного моря в районе Туапсе нейтрализовали четыре безэкипажных катера. Один из них нанес удар вблизи берега. В результате в одном из домов выбило окна, повредились гараж и лодочный ангар. Никто не пострадал.



Также пресс-служба Минобороны России сообщила о 7 БПЛА, сбитых над акваторией Черного моря.



Жители Туапсе рассказали в соцсетях о ночной атаке БЭК. По их словам, никаких оповещений они не получали, а сирены в городе не работали:

«Грохот разбудил».

«Увидела вспышку и через секунду как бахнуло».

«Боковым зрением эту вспышку увидела».

«Такой был грохот, жесть. Аж дом затрясло».

«У меня кот упал со стула».

«В центре не было сирен, и смс не приходило, чтобы как-то подготовиться».