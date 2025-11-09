Владелец судна заплатил 14 млн рублей за разлив нефти в Новороссийске. Инцидент произошел летом
Судовладелец возместил ущерб, нанесенный акватории после разлива нефти у берегов Новороссийска
8 ноября пресс-служба Южной транспортной прокуратуры сообщила, что судовладелец выплатил штраф в размере 14 млн рублей за разлив нефтепродуктов в Новороссийске. Ранее юрлицо привлекли к административной ответственности по статье о нарушении требований к охране водных объектов (часть 4 статьи 8.13 КоАП РФ).
Также члена экипажа, виновного в разливе нефти, привлекли к уголовной ответственности за загрязнение морской среды (часть 1 статьи 252 УК РФ).
Читайте также:
Напомним, что 29 августа в порту Новороссийска при проведении погрузочной операции с танкером произошла утечка нефтепродуктов. В реульате ЧП в Черное море попало 6,7 тонн нефти, а объем утечки составил 8,43 кубометров.
После публикаций о разливе нефти в порту Новороссийска, волонтеры штаба «Жемчужная» стали находить множество птиц со следами нефтепродуктов.
Как писали Юга..ру, в сентябре КТК выплатил почти 180 млн рублей за разлив нефти у берегов Новороссийска.