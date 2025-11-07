«Животные предельно истощены». В станице под Краснодаром обнаружили 20 бесхозных собак с бирками
Жители станицы Старокорсунской нашли 20 собак с желтыми бирками. Они подозревают, что животные попали на улицу из-за «черного отлова»
6 ноября жители станицы Старокорсунской сообщили в соцсетях, что обнаружили около 20 собак с желтыми круглыми бирками. По словам очевидцев, все животные находятся в плохом состоянии и истощены.
Активисты пытаются выяснить, откуда взялись эти собаки и кто их выпустил. Они подозревают, что животных выбросила организация из Ростова-на-Дону, которая занимается «черным отловом».
Собрали комментарии пользователей:
- «Много лет они занимаются черным отловом в нашем крае. Сейчас это «приют» в Ростовской области, в бывшем коровнике. Где морят голодом и творят черное эти нелюди».
- «Животные предельно истощены, швы воспалены. Собаки не краснодарские. Точное место отлова выяснить не удается».
- «Какая-то организация зарегистрирована в Ростове, они вот так отлавливают животных и разбрасывают по разным станицам».
- «Нам своих мало, еще из Ростова подвезли».
Зоозащитники требуют определить виновных и запретить их деятельность. Активисты обратились в МЦУ Краснодара за разъяснениями.
