«Животные предельно истощены». В станице под Краснодаром обнаружили 20 бесхозных собак с бирками

Краснодарский край

  • © Скриншот из телеграм-канала «ЗверЮга» https://t.me/zveryuga/29117
    © Скриншот из телеграм-канала «ЗверЮга» https://t.me/zveryuga/29117

Жители станицы Старокорсунской нашли 20 собак с желтыми бирками. Они подозревают, что животные попали на улицу из-за «черного отлова»

6 ноября жители станицы Старокорсунской сообщили в соцсетях, что обнаружили около 20 собак с желтыми круглыми бирками. По словам очевидцев, все животные находятся в плохом состоянии и истощены.

Активисты пытаются выяснить, откуда взялись эти собаки и кто их выпустил. Они подозревают, что животных выбросила организация из Ростова-на-Дону, которая занимается «черным отловом».

В Краснодаре две недели будут отлавливать бездомных собак:

Собрали комментарии пользователей:

  • «Много лет они занимаются черным отловом в нашем крае. Сейчас это «приют» в Ростовской области, в бывшем коровнике. Где морят голодом и творят черное эти нелюди».
  • «Животные предельно истощены, швы воспалены. Собаки не краснодарские. Точное место отлова выяснить не удается».
  • «Какая-то организация зарегистрирована в Ростове, они вот так отлавливают животных и разбрасывают по разным станицам».
  • «Нам своих мало, еще из Ростова подвезли».

Зоозащитники требуют определить виновных и запретить их деятельность. Активисты обратились в МЦУ Краснодара за разъяснениями.

Как писали Юга.ру, в России хотят ограничить количество домашних животных в квартирах и создать базу питомцев.

