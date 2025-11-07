«Животные предельно истощены». В станице под Краснодаром обнаружили 20 бесхозных собак с бирками

6 ноября жители станицы Старокорсунской сообщили в соцсетях, что обнаружили около 20 собак с желтыми круглыми бирками. По словам очевидцев, все животные находятся в плохом состоянии и истощены.



Активисты пытаются выяснить, откуда взялись эти собаки и кто их выпустил. Они подозревают, что животных выбросила организация из Ростова-на-Дону, которая занимается «черным отловом».