Закончилась еда, опоздали на рейсы. Пассажиры парома Трабзон — Сочи на сутки застряли на борту

6 ноября пассажиры парома рассказали SOCHI1.RU, что в 9:00 судно встало на рейд в нейтральных водах в 20 км от берега Сочи. Позже им сообщили, что Seabridge отказываются принимать в морпорту: «Находимся на пароме, граждане РФ, купили билеты на этот паром все накануне отправления, турецкие пограничники поставили печати о выезде в загранпаспортах. Всех поселили в каютах. В 9 утра приплыли в Сочи. Стоим на рейде напротив Сочи на расстоянии 20 километров уже 6 часов». Граждане России отметили, что еда на борту для пассажиров не предусмотрена. Есть только питьевая вода. Хотя в офисе перевозчика их заверили, что на пароме будет работать буфет. Однако к первому рейсу его не открыли. При этом запасы продуктов, которые они брали с собой на короткое путешествие, закончились. Туристы просят забрать их домой.

Другие пассажиры сообщили «РИА Новости», что из-за задержки приема парома не успели на свои рейсы в другие города:



«Я с супругом из Сочи, но другие пассажиры летят дальше в другие города — у них сгорели авиабилеты, они должны были сегодня улетать домой. Нет никакой информации, вообще ничего. Хочется поскорее вернуться домой».



В пресс-службе ассоциации туроператоров России уточнили, что российская сторона не приняла паром, потому что у него не оказалось разрешения на вход на территорию страны. Власти региона никак не комментировали ситуацию.



7 ноября гендиректор ООО «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян заявил, что в 13:00 паром Seabridge встанет на внутренний рейд для досмотра, а оттуда направится в морпорт Сочи. Разрешение на вход получено.



Напомним, ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что тестовый рейс, состоявшийся 16 октября, был выполнен без согласия принимающей стороны. Глава региона выступил против парома, заявив, что это «небезопасно в текущих условиях». Отметим, что при этом круизный лайнер Astoria Grande продолжает курсировать между Сочи и Турцией.

Судно Seabridge должно был отправиться из Трабзона в Сочи 29 октября, но его перенесли на 5 ноября из-за шторма. Паром между Турцией и российским курортом перестал курсировать в 2011 году. В 2023 году навигацию хотели возобновить, однако сроки постоянно откладывали.