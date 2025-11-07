GigaChat освоил восемь аграрных дисциплин и подтвердил знания на уровне бакалавра

Нейросеть GigaChat от Сбера успешно прошла итоговый квалификационный экзамен по направлению «Агробиотехнологии и устойчивое сельское хозяйство» в Кубанском государственном аграрном университете. Как сообщает пресс-служба Юго-Западного банка Сбербанка, это достижение демонстрирует прогресс в применении генеративного искусственного интеллекта для решения практических задач в сельском хозяйстве.

В результате испытаний ИИ показал уровень знаний, сопоставимый с подготовкой бакалавра. Экзаменационная процедура полностью дублировала выпускные испытания для студентов и включала два этапа: тестирование из 15 вопросов с вариантами ответов и 10 открытых практических заданий, требующих развернутых решений.

В рамках образовательной программы нейросеть освоила восемь ключевых дисциплин АПК: агрономию, защиту растений, аквакультуру, ветеринарию, зоотехнию, лесное хозяйство, пищевые технологии и садоводство. Такой широкий профиль подготовки подтверждает способность модели решать комплексные отраслевые задачи.