GigaChat освоил восемь аграрных дисциплин и подтвердил знания на уровне бакалавра
Искусственный интеллект Сбера получил «диплом агронома». GigaChat сдал итоговый экзамен в КубГАУ
Нейросеть GigaChat от Сбера успешно прошла итоговый квалификационный экзамен по направлению «Агробиотехнологии и устойчивое сельское хозяйство» в Кубанском государственном аграрном университете. Как сообщает пресс-служба Юго-Западного банка Сбербанка, это достижение демонстрирует прогресс в применении генеративного искусственного интеллекта для решения практических задач в сельском хозяйстве.
В результате испытаний ИИ показал уровень знаний, сопоставимый с подготовкой бакалавра. Экзаменационная процедура полностью дублировала выпускные испытания для студентов и включала два этапа: тестирование из 15 вопросов с вариантами ответов и 10 открытых практических заданий, требующих развернутых решений.
В рамках образовательной программы нейросеть освоила восемь ключевых дисциплин АПК: агрономию, защиту растений, аквакультуру, ветеринарию, зоотехнию, лесное хозяйство, пищевые технологии и садоводство. Такой широкий профиль подготовки подтверждает способность модели решать комплексные отраслевые задачи.
Реализация проекта стала возможной благодаря партнерству Сбера и КубГАУ, в рамках которого больше 90 экспертов разработали специализированные обучающие материалы. Комиссия под руководством ректора университета, академика РАН Александра Трубилина, оценила ответы GigaChat на большинство вопросов как верные и выставила итоговую оценку «хорошо».
«Успешная сдача выпускного экзамена в КубГАУ дает нашим клиентам возможность внедрять конкретные AI-инструменты на базе GigaChat для решения практических задач в АПК. По сути, мы создаем персонального помощника для отрасли, который сможет предотвращать заболевания растений и животных, оптимизировать условия их содержания и брать на себя многие рутинные задачи. Уже в ближайшем будущем фермеры смогут получать персональные рекомендации по севообороту, защите растений и повышению урожайности, основанные на анализе больших данных и опыте экспертов», — рассказала управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка, лидер отрасли «АПК» Татьяна Крейтор.
Это не первое успешное испытание для нейросети. Ранее GigaChat демонстрировала высокие результаты на ЕГЭ по обществознанию, экзаменах в медицинских вузах, в РАНХиГС по финансовой грамотности и даже проходила творческий отбор в Гнесинке.
