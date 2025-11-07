Картины на дорожных знаках, уличный фонарь, брейк-данс и русский рок. В Краснодаре пройдет выставка «Знаковая»
В Краснодаре состоится персональная выставка художника Юрия Блонского, который рисует на дорожных знаках (18+)
Краснодарский художник Юрий Блонский в своем телеграм-канале анонсировал открытие персональной выставки «Знаковая» на 8 и 9 ноября. Гости увидят картины, созданные на дорожных знаках, арт-объект в виде уличного фонаря и другие предметы.
«Выставка преподносит дорожные знаки не как средство для регулирования движения в городе, а как внутренние посылы, на которые может ориентироваться личность на своем собственном пути», — прокомментировал художник.
Блонский отметил, что большая часть экспонатов имеет психологический подтекст, исследует кризис переходного возраста и затрагивает проблемы общества, которые направлены на «потребление и разрушение, а не на созидание и внимание человека на внутреннем мире».
Картины художника сможет приобрести любой желающий. Также на выставке представят сувениры.
Также в программе хиты русского рока от музыканта Александра Почашева и его группы, показ уличной коллекции одежды бренда «Мантия», брейк-данс от Юрия Блонского, глинтвейн и украшения, созданные мастерицей Екатериной Дубровской — бисерные тики, имитирующие слезы, кольца, кошельки и кардхолдеры, брелоки.
Выставка состоится 8 и 9 ноября с 15:00 в пространстве «СтенАрт» на улице Кирова, 77. Вход свободный.
