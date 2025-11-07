«Мусор, птицы в мазуте, дохляк на камнях». Жители Туапсе просят очистить пляжи после разлива нефти

В Туапсе жители рассказали о нефтепродуктах и испачканных птицах. Пока власти никак не отреагировали

В начале ноября жители Туапсе пожаловались в соцсетях, что уже неделю сообщают о нефтепродуктах и испачканных и погибших птицах на пляжах. Однако власти никак не реагируют.



По словам горожан, спасением пострадавших пернатых и очисткой пляжных территорий вновь занимаются волонтеры.

Собрали комментарии жителей: «Все силами волонтеров. Из леса мусор вынесем, птичек отмоем, мазут соберем. Так и живем».

«Сегодня шла с малышкой на прогулку к морю. Какая нахрен прогулка? Мусор, мазут, птицы в мазуте, дохляк, разлагающийся на камнях, просто караул».

«Неделю как озвучивают люди о наличии мазута, реакции ноль».

«Полиция приехала на пляж, говорят, разворачивают тех, кто идет туда». Напомним, что 2 ноября в Туапсе обломки сбитых БПЛА повредили танкер и нефтеналивной терминал. 4 ноября издание BBC опубликовало спутниковый снимок мазутного пятна, растянувшегося в море примерно на 3,6 км. Также телеграм-канал Sky Eye поделился кадрами пятна, протянувшегося на 3,8 км. Но власти Туапсе опровергли информацию со спутниковых снимков.