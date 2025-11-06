За десять месяцев 2025 года в Краснодарском крае в ДТП погибли 920 человек. Больше только в Московской области
Краснодарский край занял второе место антирейтинга регионов по числу погибших в ДТП за десять месяцев 2025 года
Единая межведомственная информационно-статистическая система опубликовала данные по погибшим в ДТП в разных регионах России с января по октябрь 2025 года. Антирейтинг возглавила Московская область — 1 тыс. 125 смертей.
На второй строчке оказался Краснодарский край, где в ДТП погибли 920 человек. Далее находятся Москва и Ростовская область — по 559 человек.
Следом идут Ленинградская область (502), Башкортостан (501), Челябинская область (446), Воронежская область (436), Нижегородская и Тюменская области (по 432), Татарстан (412).
Напомним, Краснодарский край возглавил антирейтинг регионов по числу погибших в ДТП в 2024 году. По данным МВД России, за 12 месяцев в регионе погибли 789 человек.
Как писали Юга.ру, в августе Краснодарский край вошел в топ регионов по качеству дорог.