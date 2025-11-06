За десять месяцев 2025 года в Краснодарском крае в ДТП погибли 920 человек. Больше только в Московской области

Краснодарский край занял второе место антирейтинга регионов по числу погибших в ДТП за десять месяцев 2025 года

Единая межведомственная информационно-статистическая система опубликовала данные по погибшим в ДТП в разных регионах России с января по октябрь 2025 года. Антирейтинг возглавила Московская область — 1 тыс. 125 смертей.

На второй строчке оказался Краснодарский край, где в ДТП погибли 920 человек. Далее находятся Москва и Ростовская область — по 559 человек.