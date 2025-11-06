В Дагестане и других регионах возник дефицит препаратов для лечения почек. С чем это связано?
В десяти регионах России возникли проблемы с выдачей лекарств пациентам с заболеваниями почек
6 ноября «Известия» сообщили о перебоях с препаратами для лечения хронических болезней почек в десяти регионах. Среди них Дагестан, Татарстан, Башкортостан, Омская, Кировская, Саратовская, Нижегородская, Рязанская и Ульяновская области, Санкт-Петербург. О проблемах изданию рассказали больные и представители региональных отделений пациентской организации «Нефро-Лига».
Пациентам отказывают в выдаче таких жизненно необходимых лекарств, как «Парсабив», «Эральфон», «Мирцера», «Кетостерил» и других. Эти медикаменты выписывают людям, находящимся на гемодиализе.
Пациенты неоднократно обращались с письмами в местные минздрав и Росздравнадзор, однако лекарств на рынке нет. Так, например, больные из Татарстана и Башкортостана отметили, что дефицит отмечается несколько лет подряд в осенне-зимний период.
Руководитель кировского отделения «Нефро-Лига» Павел Шишкин заявил, что основная причина перебоев в регионах — неправильное планирование закупок, не учитывающее всех нуждающихся пациентов.
Препараты от диабета, против простуды, корвалол:
«Известия» направили запросы в региональные минздравы, однако получили ответ только из Кировской области. Там сообщили, что «жалоб от пациентов не получали».
Завотделением гемодиализа Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ Наталья Ревковская заявила, что несвоевременное получение лекарств может привести к понижению уровня железа в организме, отразиться на возможности дыхания, вызвать остановку сердца, инфаркт, аритмию и разрушение костей.
По данным издания, количество поступающих препаратов на рынок недостаточно для обеспечения всех пациентов. Аналитическая компания RNC Pharma сообщила, что в 2025 году «Кетостерил» поступил на рынок в объеме 531 тыс. упаковок — это на 24% меньше, чем в 2024 году, «Мирцера» — в объеме 53,4 тыс. упаковок, что на 2% ниже.
Однако количество других препаратов выросло. Например, поставки «Эральфона» увеличились на 50%, «Декальпара» на 10%, «Калимейта» на 28%.
Как писали Юга.ру, в сентябре 2025 года в Краснодарском крае снова вырос спрос на антидепрессанты.