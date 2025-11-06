В Дагестане и других регионах возник дефицит препаратов для лечения почек. С чем это связано?

В десяти регионах России возникли проблемы с выдачей лекарств пациентам с заболеваниями почек

6 ноября «Известия» сообщили о перебоях с препаратами для лечения хронических болезней почек в десяти регионах. Среди них Дагестан, Татарстан, Башкортостан, Омская, Кировская, Саратовская, Нижегородская, Рязанская и Ульяновская области, Санкт-Петербург. О проблемах изданию рассказали больные и представители региональных отделений пациентской организации «Нефро-Лига».

Пациентам отказывают в выдаче таких жизненно необходимых лекарств, как «Парсабив», «Эральфон», «Мирцера», «Кетостерил» и других. Эти медикаменты выписывают людям, находящимся на гемодиализе.

Пациенты неоднократно обращались с письмами в местные минздрав и Росздравнадзор, однако лекарств на рынке нет. Так, например, больные из Татарстана и Башкортостана отметили, что дефицит отмечается несколько лет подряд в осенне-зимний период.

Руководитель кировского отделения «Нефро-Лига» Павел Шишкин заявил, что основная причина перебоев в регионах — неправильное планирование закупок, не учитывающее всех нуждающихся пациентов.