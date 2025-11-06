В Сочи прибывает паром из Турции. Это первый с 2011 года пассажирский рейс

Первый за 14 лет паром из Трабзона с 20 пассажирами уже прибывает в Сочи

«РИА Новости» сообщили , что вечером 5 ноября из турецкого порта Трабзон в сторону Сочи вышел первый за 14 лет пассажирский паром Seabridge. Время в пути составляет около 12 часов. На борту находятся 20 пассажиров, которым в честь возобновления маршрута предоставили места в каютах, несмотря на категорию купленного билета.

Регулярные рейсы выполняет турецкая компания Liderline. Как уточнил ее представитель Мустафа Чакыр, паром будет ходить дважды в неделю. Стоимость билетов начинается от 55 долларов (4 465,45 рублей), однако на первые рейсы действует скидка. Оплатить услуги на борту можно в рублях. Утром 6 ноября Мустафа Чакыр рассказал «РИА Новости», что судно Seabridge приближается к Сочи и уже вошло в территориальные воды РФ.

Напомним, что первый рейс должен был отправиться из Трабзона в Сочи 29 октября, но его перенесли на 5 ноября из-за шторма. Паром между Турцией и российским курортом перестал курсировать в 2011 году. В 2023 году навигацию хотели возобновить, однако сроки постоянно откладывали.

16 октября 2025 года состоялся тестовый рейс, после которого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил против запуска парома, отметив, что это небезопасно в текущих условиях.

22 октября организаторы раскритиковали решение главы региона и заявили, что возобновление морского сообщения согласовали со всеми ведомствами.