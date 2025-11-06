Краснодар, Сочи и Кисловодск вошли в список городов для «сонного» туризма

На ноябрьских праздниках россияне выбирали «сонный» туризм. В топ направлений вошли Краснодарский и Ставропольский край, Москва, Санкт-Петербург и другие регионы

2 ноября аналитики сервиса «Суточно.ру» сообщили ТАСС, что на ноябрьские праздники одним из востребованных видов досуга для отдыхающих стал «сонный» туризм.

«Сонный» туризм — разновидность отдыха, где главная цель — качественный сон и восстановление организма. Ключевой элемент «убаюкивающей» программы — номера, оборудованные одеялами, матрасами и подушками на выбор, блэкаут-шторами, берушами, масками для сна.

В топ-10 востребованных направлений для «сонного» туризма вошли Краснодар и Сочи. Также в список попали Москва, Санкт-Петербург, Минск, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ярославль и Кисловодск.

Помимо «сонного» туризма, в период ноябрьских праздников россияне выбирали культурные развлечения, гастротуризм, цифровой детокс и отдых на природе.