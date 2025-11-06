Краснодар, Сочи и Кисловодск вошли в список городов для «сонного» туризма
На ноябрьских праздниках россияне выбирали «сонный» туризм. В топ направлений вошли Краснодарский и Ставропольский край, Москва, Санкт-Петербург и другие регионы
2 ноября аналитики сервиса «Суточно.ру» сообщили ТАСС, что на ноябрьские праздники одним из востребованных видов досуга для отдыхающих стал «сонный» туризм.
«Сонный» туризм — разновидность отдыха, где главная цель — качественный сон и восстановление организма. Ключевой элемент «убаюкивающей» программы — номера, оборудованные одеялами, матрасами и подушками на выбор, блэкаут-шторами, берушами, масками для сна.
В топ-10 востребованных направлений для «сонного» туризма вошли Краснодар и Сочи. Также в список попали Москва, Санкт-Петербург, Минск, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ярославль и Кисловодск.
Помимо «сонного» туризма, в период ноябрьских праздников россияне выбирали культурные развлечения, гастротуризм, цифровой детокс и отдых на природе.
Спи, как будто проблемы отменили:
Директор по маркетингу «Суточно.ру» Айрат Мусин отметил, что курорты на праздники не пользовались спросом, а чаще всего россияне выбирали отдых в соседних городах недалеко от дома.
Он подчеркнул, что туристы все больше делают упор на отдых формата slow life — с отказом от использования гаджетов, фокусом на природе и восстановлении.
Как писали Юга.ру, из Краснодара запустят туристический поезд на родину Деда Мороза.