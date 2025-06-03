Если ваша ночь напоминает марафон по подсчету овец — вы в хорошей компании. По данным, озвученным на форуме превентивной медицины в Сочи, почти 30% россиян сталкиваются с нарушениями сна.

Чем опасен хронический недосып, как его распознать и какие решения предлагает современная наука? Рассказываем со слов экспертов форума «Управление здоровьем через Life Balance подход» на курорте «Роза Хутор».

Тихий ужас бессонницы: куда бьет недосып? По словам врача-сомнолога Романа Бузунова, хронический недосып — это удар по всему организму: ЖКТ: кишечник хуже производит мелатонин и серотонин.

Сердце: растет риск гипертонии и сосудистой дистонии.

Метаболизм: могут развиться ожирение и диабет.

Кожа: «Коллаген, который сегодня очень популярно пить, чтобы сохранить молодость кожи, тоже вырабатывается во сне. Хотите быть красивыми? Просто поспите».

Почему кофе и энергетики — не замена сну? «Сон — это генетически определенное состояние. Ночью мозг проводит «техобслуживание» организма. Невозможно починить машину, пока она едет на скорости 120 км/ч — точно так же тело «чинится» только в состоянии покоя», — объясняет Бузунов.

© Фото pvproductions, freepik.com

Сон за рулем: опасность, о которой молчат Особенно тревожное последствие нарушений сна — дневная сонливость. «20% ДТП в России происходят из-за засыпания за рулем. Это 25 000 жизней в год — как если бы разбились 25 самолетов», — подчеркнул врач. Одна из частых причин сильной дневной сонливости — синдром обструктивного апноэ сна, которым страдают до 15% взрослых.

Быстрый тест: пора ли бить тревогу? Засыпаете дольше 30 минут? Просыпаетесь ночью суммарно более чем на 30 минут? Встаете за 30 минут до желаемого времени или раньше? Проблемы со сном возникают чаще 3 раз в неделю? Даже одно «да» — повод разобраться в причинах самостоятельно или со специалистом.

Прогулки, кубик и какао: научные методы борьбы с бессонницей

Сонный туризм: терренкуры вместо Netflix Пока одни едут в горы Сочи за экстримом, другие — за подушкой и тишиной. Сонный туризм набирает обороты: люди платят за то, чтобы их не будили птицы, соседи с перфоратором и кот, требующий завтрак в 5 утра. Ключевой элемент «убаюкивающей» программы — номера, оборудованные по специальному «сонному» стандарту. Например, в отеле «Роза Спрингс» можно забронировать жилье, где есть: матрасы с регулируемой жесткостью и разные виды одеял;

подушки на выбор: из синтетики или натуральных материалов, обычные или анатомические (из пены, с эффектом памяти);

блэкаут-шторы, полностью блокирующие свет;

восковые беруши и 3D-блэкаут-маски — для полной изоляции от звуков.

Дополняет программу активность: на «Роза Хутор» доступны 27 пеших троп (64 км). Прогулки в горах действуют как природное снотворное, снижая уровень гормона стресса — кортизола.

Два озера, альпаки и эндемики: Тестируем тропу в горах Сочи

Среди популярных методик улучшения сна в «Роза Спрингс» генеральный менеджер отеля Елена Мосийчук отметила пользу интервальных гипоксических тренировок — поочередного вдыхания разреженного и нормального атмосферного воздуха.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

«Кубик сна»: электронная няня для взрослых Устройство, созданное в Зеленограде, уже используют в 24 странах. Пользователи «кубика сна» сравнивают его эффект с монотонным покачиванием в колыбели. Илья Блохин, директор Центра нейротехнологий сна и бодрствования, пояснил: «Каждая клетка тела реагирует на изменение электромагнитного поля кубика. Всю ночь он работает: сначала расслабляет, затем стимулирует глубокий сон, а перед пробуждением повышает частоту импульсов, помогая проснуться без будильника».

Исследования Института высшей нервной деятельности РАН подтвердили: «кубик» сокращает время засыпания на 40%. В «Роза Спрингс» его тестируют в пяти номерах наряду с другими «сонными» опциями.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Курортные программы и «кубики сна» — полезные инструменты. Однако главное, по мнению врачей, — перестать воспринимать сон как «потерянное время». «50% проблем со сном решаются без лекарств. Но если не помогает режим — ищите причину», — резюмировал Бузунов.