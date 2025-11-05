В кубанской станице суд оштрафовал «ведьму» за демонстрацию сатанинской символики

Краснодарский край

  • © Коллаж из скриншотов видео из телеграм-канала ГУ МВД по Краснодарскому краю
Суд Каневского района оштрафовал колдунью за демонстрацию запрещенной символики. В доме женщины нашли перевернутый крест

5 ноября пресс-служба ГУ МВД Краснодарского края сообщила, что суд Каневского района привлек к административной ответственности «ведьму» Инну Май из станицы Стародеревянковской за демонстрацию сатанинской* символики. 

Напомним, 23 июля Верховный суд признал «Международное движение сатанизма» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. 

Ранее, на «ведьму» жаловались жители станицы, которые обнаружили на территории озера и кладбища магическую атрибутику. Тогда МВД не нашло в действиях Инны противоправных деяний. 

Однако сотрудники министерства проверили социальные сети колдуньи, где нашли изображения запрещенной символики. В доме Инны прошел обыск, где полицейские изъяли ритуальную атрибутику. 

Колдунью обвиняют по статье «пропаганда или демонстрация нацистской, экстремистской и иной запрещенной символики» (20.3 КоАП РФ). Женщина должна будет выплатить штраф. 

На своем сайте Инна Май заявляет, что является ведьмой, а ее знания и опыт «позволяют быстро и эффективно достигать результата, помогая людям решать самые разные жизненные задачи». Например, женщина может приворожить или отворожить человека, увеличить рост доходов, снять проклятия и порчи, «закрыть рот недоброжелателю», поставить сущностей на охрану, исправить ошибки других магов и другое. 

Как писали Юга.ру, в октябре в Краснодаре отца погибшего на СВО солдата оштрафовали за дискредитацию армии в телефонном разговоре.

* — «Международное движение сатанизма» признано экстремистской организацией и запрещено в РФ.

