В кубанской станице суд оштрафовал «ведьму» за демонстрацию сатанинской символики

Суд Каневского района оштрафовал колдунью за демонстрацию запрещенной символики. В доме женщины нашли перевернутый крест

5 ноября пресс-служба ГУ МВД Краснодарского края сообщила, что суд Каневского района привлек к административной ответственности «ведьму» Инну Май из станицы Стародеревянковской за демонстрацию сатанинской* символики.

Напомним, 23 июля Верховный суд признал «Международное движение сатанизма» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

Ранее, на «ведьму» жаловались жители станицы, которые обнаружили на территории озера и кладбища магическую атрибутику. Тогда МВД не нашло в действиях Инны противоправных деяний.

Однако сотрудники министерства проверили социальные сети колдуньи, где нашли изображения запрещенной символики. В доме Инны прошел обыск, где полицейские изъяли ритуальную атрибутику.