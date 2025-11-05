В кубанской станице суд оштрафовал «ведьму» за демонстрацию сатанинской символики
Суд Каневского района оштрафовал колдунью за демонстрацию запрещенной символики. В доме женщины нашли перевернутый крест
5 ноября пресс-служба ГУ МВД Краснодарского края сообщила, что суд Каневского района привлек к административной ответственности «ведьму» Инну Май из станицы Стародеревянковской за демонстрацию сатанинской* символики.
Напомним, 23 июля Верховный суд признал «Международное движение сатанизма» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.
Ранее, на «ведьму» жаловались жители станицы, которые обнаружили на территории озера и кладбища магическую атрибутику. Тогда МВД не нашло в действиях Инны противоправных деяний.
Однако сотрудники министерства проверили социальные сети колдуньи, где нашли изображения запрещенной символики. В доме Инны прошел обыск, где полицейские изъяли ритуальную атрибутику.
Колдунью обвиняют по статье «пропаганда или демонстрация нацистской, экстремистской и иной запрещенной символики» (20.3 КоАП РФ). Женщина должна будет выплатить штраф.
На своем сайте Инна Май заявляет, что является ведьмой, а ее знания и опыт «позволяют быстро и эффективно достигать результата, помогая людям решать самые разные жизненные задачи». Например, женщина может приворожить или отворожить человека, увеличить рост доходов, снять проклятия и порчи, «закрыть рот недоброжелателю», поставить сущностей на охрану, исправить ошибки других магов и другое.
* — «Международное движение сатанизма» признано экстремистской организацией и запрещено в РФ.