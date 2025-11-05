В Дагестане детей экстремистов будут перевоспитывать. На эти цели власти готовы потратить 950 тыс. рублей

В Дагестане будут прививать традиционные ценности детям, чьи родители осуждены за экстремизм. Среди мер — экскурсии в школу Беслана, где в 2004 году произошел теракт

5 ноября «Ведомости» сообщили, что Дагестанский гуманитарный институт по заказу республиканского министерства разместил тендер на 950 тыс. рублей. Исполнители должны будут привить «традиционные ценности» и сформировать «антиэкстремистское мировоззрение» у определенной категории детей.

В списке дети осужденных за преступления экстремистского или террористического характера и участников незаконных вооруженных формирований, возвращенные из зон боевых действий, а также несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете.