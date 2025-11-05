В Дагестане детей экстремистов будут перевоспитывать. На эти цели власти готовы потратить 950 тыс. рублей

  • © Фото Annie Spratt, unsplash.com
    © Фото Annie Spratt, unsplash.com

В Дагестане будут прививать традиционные ценности детям, чьи родители осуждены за экстремизм. Среди мер — экскурсии в школу Беслана, где в 2004 году произошел теракт

5 ноября «Ведомости» сообщили, что Дагестанский гуманитарный институт по заказу республиканского министерства разместил тендер на 950 тыс. рублей. Исполнители должны будут привить «традиционные ценности» и сформировать «антиэкстремистское мировоззрение» у определенной категории детей.

В списке дети осужденных за преступления экстремистского или террористического характера и участников незаконных вооруженных формирований, возвращенные из зон боевых действий,  а также несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете. 

Среди мер перевоспитания — посещение мемориалов и объектов культурного наследия. Например, средней школы № 1 в Беслане, где в сентября 2004 года произошел теракт.

Также детям покажут ансамбль «Героям Сталинградской битвы» и музей-панораму «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане в Волгограде.

В госзакупке говорится, что перевоспитание должно заложить «убеждения человеколюбия, чести, достоинства, принципы общероссийской гражданской идентичности». Кроме того, оно сформирует сочувствие, сопереживание и «культуру мира».

