«Дети плакали и убегали». В парке Новороссийска выставили макет голого раненого солдата с оторванной ногой

В Новороссийске выставили реалистичную куклу, имитирующую голое тело мужчины с ранениями. Детям предлагали оказать помощь солдату-манекену

4 ноября телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в Новороссийске в парке Фрунзе прошел фестиваль «Добрый Новороссийск», в котором участвовали НКО и волонтерские движения. По словам очевидцев, среди стендов лежала реалистичная кукла, имитирующая голое тело мужчины с ранениями, а вокруг него стояли люди в военной форме:



«Посреди парка лежит как бы раненый боец. Надо оказать помощь, люди в форме подзывают маленьких детей помочь».

Жители отметили, что от вида такого макета дети «плакали и убегали», а взрослые «были в шоке и постарались быстрее уйти».



Стенд организовал «Центр военной экипировки Спецкурс». СМИ дозвонились по указанному на стенде номеру и выяснили, что центр действительно проводил такую акцию. «Приглашали всех участвовать. Испуга среди детей не было. Наоборот, дети максимально активно участвовали в оказании первой помощи. Если взрослые боялись, то детишки с удовольствием проявляли активность», — рассказали в организации.

5 ноября организатор пояснил в телеграм-канале «Спецкурс», для чего проводилось данное мероприятие. По его словам, концепция стенда — показать «с большой долей реализма», какая может случиться ситуация и вовлечь граждан в тему тактической медицины и оказания первой помощи.



«На стенде был манекен Гоша, имитация крови, дым машина и столы с макетами автоматов Калашникова для сборки-разборки. Гоше предлагалось всем желающим оказать первую помощь нашей аптечкой. Участники никогда раньше этого не делали, вышли из зоны комфорта. В парке также были сотрудники полиции, обеспечивающие безопасность мероприятия», — поделился он.



Как заявил организатор, негативной реакции на происходящее не было, а жители наоборот благодарили за возможность участия.



«Так как это мероприятие получило большую огласку в СМИ, мы изучим комментарии, советы и внесем изменения в занятия. Но всем мил не будешь, всегда найдется тот, кому что-то не нравится. Но это не повод не проводить занятия. Считаю, что необходимо вводить полноценные курсы по оказанию первой помощи во всех регионах страны с поддержкой государства», — добавил он.