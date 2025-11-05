Азовское море может стать источником дешевой и экологичной электроэнергии
Ученые Южного научного центра РАН планируют добывать электроэнергию в Азовском море с помощью бесплотинных станций
5 ноября пресс-служба Южного научного центра РАН сообщила, что ученые рассматривают возможность выработки дешевой и экологичной электроэнергии с помощью течений Азовского моря. При этом специалисты смогут обойтись без строительства дорогих платин, перегораживающих заливы.
Добывать ресурс планируют через применение бесплотинных гидроэлектростанций, которые уже функционируют в других местах России и зарубежом.
Океанолог Южного научного центра РАН Клим Григоренко отметил, что решение о добычи электроэнергии было запланировано после анализа данных, полученных с буйковых станций. Ученые выяснили, что движение вод в Азовском море определяется не только ветровыми, но и компенсаторными течениями — часто они являются более значимыми.
Полученные данные помогут специалистам оценить процессы переноса солей, взвесей и загрязнений, а также разработать экологичные технологии добычи электроэнергии.
Также Григоренко подчеркнул, что в Таганрогском заливе ежедневно происходят течения со скоростями до 0,5 м/с — в этом заключается энергетический потенциал Азовского моря.
