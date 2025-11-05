Азовское море может стать источником дешевой и экологичной электроэнергии

5 ноября пресс-служба Южного научного центра РАН сообщила, что ученые рассматривают возможность выработки дешевой и экологичной электроэнергии с помощью течений Азовского моря. При этом специалисты смогут обойтись без строительства дорогих платин, перегораживающих заливы.

Добывать ресурс планируют через применение бесплотинных гидроэлектростанций, которые уже функционируют в других местах России и зарубежом.

Океанолог Южного научного центра РАН Клим Григоренко отметил, что решение о добычи электроэнергии было запланировано после анализа данных, полученных с буйковых станций. Ученые выяснили, что движение вод в Азовском море определяется не только ветровыми, но и компенсаторными течениями — часто они являются более значимыми.