Азовское море может стать источником дешевой и экологичной электроэнергии

Краснодарский край, Ростовская область

Распечатать

  • Азовское море. Панорама Яндекс Карты © Скриншот с сайта Яндекс Карты,yandex.ru/maps/geo/yeysk/53160363/
    Азовское море. Панорама Яндекс Карты © Скриншот с сайта Яндекс Карты,yandex.ru/maps/geo/yeysk/53160363/

Ученые Южного научного центра РАН планируют добывать электроэнергию в Азовском море с помощью бесплотинных станций

5 ноября пресс-служба Южного научного центра РАН сообщила, что ученые рассматривают возможность выработки дешевой и экологичной электроэнергии с помощью течений Азовского моря. При этом специалисты смогут обойтись без строительства дорогих платин, перегораживающих заливы. 

Добывать ресурс планируют через применение бесплотинных гидроэлектростанций, которые уже функционируют в других местах России и зарубежом. 

Океанолог Южного научного центра РАН Клим Григоренко отметил, что решение о добычи электроэнергии было запланировано после анализа данных, полученных с буйковых станций. Ученые выяснили, что движение вод в Азовском море определяется не только ветровыми, но и компенсаторными течениями — часто они являются более значимыми. 

В Азовском море появились 12 новых видов рыб:

Полученные данные помогут специалистам оценить процессы переноса солей, взвесей и загрязнений, а также разработать экологичные технологии добычи электроэнергии. 

Также Григоренко подчеркнул, что в Таганрогском заливе ежедневно происходят течения со скоростями до 0,5 м/с — в этом заключается энергетический потенциал Азовского моря. 

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае не будут строить АЭС из-за дефицита электроэнергии.

Азовское море Наука Открытия ученых Учения Экология Энергетика

Новости

В Краснодаре две недели будут отлавливать бездомных собак. В каких районах?
Власти Туапсе не нашли в море нефтяное пятно, которое было видно на спутниковых снимках после атаки БПЛА
На реконструкцию цирка в Краснодаре потратят 7 млрд рублей. Изначально работы оценивали в 1,7 млрд рублей
Азовское море может стать источником дешевой и экологичной электроэнергии
В краснодарском Парке облаков открылось первое кафе. Как его найти и что внутри?
«Дети плакали и убегали». В парке Новороссийска выставили макет голого раненого солдата с оторванной ногой

Лента новостей

В краснодарском Парке облаков открылось первое кафе
Сегодня, 11:41
В краснодарском Парке облаков открылось первое кафе
Как его найти и что внутри?
«Краснодар» выиграл у «Спартака» и продолжает лидировать в футбольном чемпионате
3 ноября, 11:08
«Краснодар» выиграл у «Спартака» и продолжает лидировать в футбольном чемпионате
Тепло и без осадков
Сегодня, 10:46
Тепло и без осадков
Какая погода ожидается в Краснодаре и крае в начале рабочей недели?

Реклама на сайте