Тепло и без осадков. Какая погода ожидается в Краснодаре и крае в начале рабочей недели?
Синоптики сообщили прогноз погоды на Кубани на 5-7 ноября
Краевой гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 5-7 ноября в Краснодаре и крае.
5 ноября в Краснодаре будет облачно, без осадков. Днем — 6-8 °С, ночью — 17-19 °С. В крае также ожидается облачность без осадков, возможен туман. Ветер до 9 м/с. Днем температура воздуха составит 15-20 °С, ночью похолодает до 5 °С.
На Черноморском побережье осадки не прогнозируются, ветер — до 12 м/с. Днем — 16-21 °С, ночью — 9-14 °С. На Азовском побережье днем 12-17 °С. В горах днем 7-12 °С, ночью похолодает до -1 °С.
6 и 7 ноября в Краснодаре облачно, без осадков. Днем 18 °С, ночью — 7 °С. В крае также не ожидается осадков, порывы ветра дойдут до 11 м/с. Днем температура воздуха составит 15-20 °С, ночью — 4-9 °С.
На Черноморском побережье осадки не прогнозируются, ожидается переменная облачность. Днем — 16-21 °С, ночью — 8-13 °С. 6 ноября ветер 7-12 м/с, 7 ноября порывы дойдут до 14 м/с. На Азовском побережье днем 12-17 °С. В горах температура воздуха днем составит 5-10 °С, ночью похолодает до -1 °С.
Как писали Юга.ру, ноябрь 2025 года в Краснодарском крае и Крыму будет дождливым. Ночная температура опустится до 5-8 °С.