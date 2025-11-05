Тепло и без осадков. Какая погода ожидается в Краснодаре и крае в начале рабочей недели?

Синоптики сообщили прогноз погоды на Кубани на 5-7 ноября

Краевой гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 5-7 ноября в Краснодаре и крае.

5 ноября в Краснодаре будет облачно, без осадков. Днем — 6-8 °С, ночью — 17-19 °С. В крае также ожидается облачность без осадков, возможен туман. Ветер до 9 м/с. Днем температура воздуха составит 15-20 °С, ночью похолодает до 5 °С.

На Черноморском побережье осадки не прогнозируются, ветер — до 12 м/с. Днем — 16-21 °С, ночью — 9-14 °С. На Азовском побережье днем 12-17 °С. В горах днем 7-12 °С, ночью похолодает до -1 °С.