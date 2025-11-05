Краснодарцы 5 ноября могут увидеть самое яркое суперлуние 2025 года. А могут и не увидеть

Краснодарский край

Распечатать

  • Луна © Фото из аккаунта twitter.com/NASA
    Луна © Фото из аккаунта twitter.com/NASA

Луна подойдет к Земле на минимальное расстояние за весь 2025 год

Необычное полнолуние ждет жителей Земли 5 ноября. Дело в том, что Луна в этот день окажется в перигее, самой близкой за весь год точке к Земле — на расстоянии 356 832 км (для сравнения: самое близкое расстояние, зафикисрованное между Землей и Луной за всю историю наблюдений — 356 410 км, самое большое — 406700 км).

Вхождение Луны в перигей и наступление новолуния никак не связаны. Но если эти астрономические события совпадают (то есть, когда между ними не более трех суток), то наступает так называемое «суперлуние». По сравнению с обычным новолунием Луна во время суперлуния находится на 8% ближе и кажется на 16% ярче обычного.

Астрономическое полнолуние 5 ноября наступит в 16:20 по московскому времени. При этом в Краснодаре восход Луны произойдет в 16:39 — в восточной части горизонта. А максимальной точки перигея естественный спутник Земли достигнет в 1:30 ночи 6 ноября. Заход Луны произойдет в 6:54 утра.

Остается надеяться, что атмосферные условия позволят краснодарцам сполна насладиться суперлунием. На 5-6 ноября краевой гидрометцентр прогнозирует в городе «облачно с прояснениями».

Ранее Юга.ру публиковали список самых зрелищных астрономических событий ноября.

Космос Краснодар Наука Погода

Новости

Краснодарцы 5 ноября могут увидеть самое яркое суперлуние 2025 года. А могут и не увидеть
Где в Краснодаре 5 ноября отключат свет – собрали все адреса
Роспись ваз и зайцев, Хокусай и Кусама – какие мастер-классы и лекции пройдут в ноябре в Японском саду Краснодара
«В этой жизни нуждаются другие» – свердловский депутат призвал жертв изнасилования рожать и отдавать детей на усыновление
После атаки на Туапсе в море образовалось пятно нефти длиной 3,6 км – Би-Би-Си
Генпрокурор потребовал лишить мандата Госдумы бывшего вице-губернатора Краснодарского края

Лента новостей

Дьявол из тыквы
31 октября, 13:45
Дьявол из тыквы
Почему в России сначала полюбили Хэллоуин, а теперь за него грозят штрафами и меняют на Тыквенный Спас
«Благоустройство превратилось в синоним варварства»
30 октября, 12:40
«Благоустройство превратилось в синоним варварства»
Почему в Краснодаре все так плохо с озеленением
Мазут никуда не исчез, а федеральная помощь — да
30 октября, 18:30
Мазут никуда не исчез, а федеральная помощь — да
Крик о помощи с Черного моря

Реклама на сайте