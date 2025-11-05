Краснодарцы 5 ноября могут увидеть самое яркое суперлуние 2025 года. А могут и не увидеть

Луна подойдет к Земле на минимальное расстояние за весь 2025 год

Необычное полнолуние ждет жителей Земли 5 ноября. Дело в том, что Луна в этот день окажется в перигее, самой близкой за весь год точке к Земле — на расстоянии 356 832 км (для сравнения: самое близкое расстояние, зафикисрованное между Землей и Луной за всю историю наблюдений — 356 410 км, самое большое — 406700 км).

Вхождение Луны в перигей и наступление новолуния никак не связаны. Но если эти астрономические события совпадают (то есть, когда между ними не более трех суток), то наступает так называемое «суперлуние». По сравнению с обычным новолунием Луна во время суперлуния находится на 8% ближе и кажется на 16% ярче обычного.

Астрономическое полнолуние 5 ноября наступит в 16:20 по московскому времени. При этом в Краснодаре восход Луны произойдет в 16:39 — в восточной части горизонта. А максимальной точки перигея естественный спутник Земли достигнет в 1:30 ночи 6 ноября. Заход Луны произойдет в 6:54 утра.

Остается надеяться, что атмосферные условия позволят краснодарцам сполна насладиться суперлунием. На 5-6 ноября краевой гидрометцентр прогнозирует в городе «облачно с прояснениями».