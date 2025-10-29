В ноябре жители Краснодарского края смогут увидеть суперлуние года и звездопад Леониды

Фаза полнолуния наступит в 16:20, а на минимальное расстояние к Земле — 356 тыс. 832 километра — спутник подойдет 6 ноября в 01:30.

С 6 по 30 ноября будет действовать метеорный поток Леониды. Его пик придется на ночь с 17 на 18 ноября. Ожидается около 15 ярких белых метеоров в час в зените.

Метеорный поток хорошо виден в обоих полушариях. Звездопад Леониды лучше отслеживать после полуночи и до восхода Солнца над восточным горизонтом при ясной погоде. Условия для наблюдений прогнозируются благоприятные.

В краснодарском астроклубе «Вега» отметили, что Леониды, как и любой другой метеорный поток, надо наблюдать вдали от городских огней.

«Радиант метеорного потока находится в созвездии Льва, которое появляется над горизонтом на востоке после полуночи. Однако не нужно смотреть именно на это созвездие. Лучше держать в поле зрения как можно большую часть ночного неба. Метеоры, летящие дальше от радианта, будут иметь более длинные хвосты, которые лучше заметны и красивее выглядят на фотографиях», — добавили в астроклубе «Вега».

Напомним, до 7 ноября действует метеорный поток Ориониды, рожденный шлейфом частиц от кометы Галлея.