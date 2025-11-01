В Курганинске двенадцатилетнему Косте Ткаченко необходимо дорогостоящее лечение. Как помочь мальчику?

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото с сайта «Русфонда» rusfond.ru
    © Фото с сайта «Русфонда» rusfond.ru

«Русфонд» начал сбор средства мальчику с ДЦП из Курганинска на курсовое лечение

Вскоре после рождения состояние Кости резко ухудшилось, его перевели в реанимацию. Обследование показало пневмонию, тяжелую форму бронхолегочной дисплазии и врожденный порок сердца.

Три месяца Костя провел в больнице, перенес операцию на сердце. В развитии он отставал: переворачиваться научился в восемь месяцев, ходить — только в три года, долго не мог жевать твердую пищу. Врачи поставили ему диагноз ДЦП. 

«Мы постоянно занимаемся здоровьем Кости: он регулярно проходит курсы реабилитации по ОМС, также оплачиваем лечение в частных клиниках за свой счет и при помощи добрых людей», — поделилась мама мальчика Юлия Ткаченко.

В прошлом году благодаря «Русфонду» Костя попал в таганрогский центр здоровья. Он стал подниматься и спускаться по лестнице, держать равновесие, увереннее ходить, играть с младшим братом в догонялки. Речь мальчика тоже улучшилась — он четче произносит слова, говорит сложными предложениями, строит диалог.

Косте необходимо закреплять достигнутые результаты и двигаться дальше. Для этого врачи рекомендуют продолжать лечение.

«У Кости детский церебральный паралич, выраженная задержка психоречевого развития. Он научился ходить, но качество ходьбы, выносливость и координация недостаточны, чтобы мальчик чувствовал себя уверенно во время прогулок. Необходимо укрепить мышечный каркас, улучшить осанку, повысить выносливость Кости. Также увеличить словарный запас мальчика, улучшить коммуникативные и когнитивные способности, развить навыки самообслуживания», — рассказала невролог центра здоровья в Таганроге Светлана Васильченко.

Финансовые возможности родителей Кости исчерпаны. Им сложно самостоятельно оплатить курсовое лечение. Всего требуется 181 280 рублей.

Как помочь Косте?

  • отправить пожертвование с банковской карты на странице;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Кости Ткаченко);
  • через СБП, отсканировав QR-код;
  • через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «Русфонд»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Кости Ткаченко. Без НДС.

Ранее Юга.ру писали, как в Краснодаре детей с ДЦП учат разговаривать взглядом.

Благотворительность Дети Дети с инвалидностью Здоровье Инвалидность Курганинский район Медицина Русфонд

Новости

В Курганинске двенадцатилетнему Косте Ткаченко необходимо дорогостоящее лечение. Как помочь мальчику?
В Краснодаре пройдет показ фильм Акиры Куросава о братоубийственной войне в Японии и его обсуждение с востоковедом
В Краснодаре пройдет крупнейшая конференция по продвижению сайтов в поисковых системах
В Адыгее нашли реликтовые леса с медвежьим орехом
Сокровище, тайна, восстановление. В Краснодаре бесплатно покажут фильм-лекцию о Тутанхамоне
Военкоры и блогеры критикуют ограничения работы Telegram. Мессенджер — единственный стабильный способ связи в зоне СВО

Лента новостей

Дьявол из тыквы
Вчера, 13:45
Дьявол из тыквы
Почему в России сначала полюбили Хэллоуин, а теперь за него грозят штрафами и меняют на Тыквенный Спас
«Благоустройство превратилось в синоним варварства»
30 октября, 12:40
«Благоустройство превратилось в синоним варварства»
Почему в Краснодаре все так плохо с озеленением
Мазут никуда не исчез, а федеральная помощь — да
30 октября, 18:30
Мазут никуда не исчез, а федеральная помощь — да
Крик о помощи с Черного моря

Реклама на сайте