В Курганинске двенадцатилетнему Косте Ткаченко необходимо дорогостоящее лечение. Как помочь мальчику?

Вскоре после рождения состояние Кости резко ухудшилось, его перевели в реанимацию. Обследование показало пневмонию, тяжелую форму бронхолегочной дисплазии и врожденный порок сердца.



Три месяца Костя провел в больнице, перенес операцию на сердце. В развитии он отставал: переворачиваться научился в восемь месяцев, ходить — только в три года, долго не мог жевать твердую пищу. Врачи поставили ему диагноз ДЦП.



«Мы постоянно занимаемся здоровьем Кости: он регулярно проходит курсы реабилитации по ОМС, также оплачиваем лечение в частных клиниках за свой счет и при помощи добрых людей», — поделилась мама мальчика Юлия Ткаченко.



В прошлом году благодаря «Русфонду» Костя попал в таганрогский центр здоровья. Он стал подниматься и спускаться по лестнице, держать равновесие, увереннее ходить, играть с младшим братом в догонялки. Речь мальчика тоже улучшилась — он четче произносит слова, говорит сложными предложениями, строит диалог.



Косте необходимо закреплять достигнутые результаты и двигаться дальше. Для этого врачи рекомендуют продолжать лечение.



«У Кости детский церебральный паралич, выраженная задержка психоречевого развития. Он научился ходить, но качество ходьбы, выносливость и координация недостаточны, чтобы мальчик чувствовал себя уверенно во время прогулок. Необходимо укрепить мышечный каркас, улучшить осанку, повысить выносливость Кости. Также увеличить словарный запас мальчика, улучшить коммуникативные и когнитивные способности, развить навыки самообслуживания», — рассказала невролог центра здоровья в Таганроге Светлана Васильченко.



Финансовые возможности родителей Кости исчерпаны. Им сложно самостоятельно оплатить курсовое лечение. Всего требуется 181 280 рублей .



Как помочь Косте?

отправить пожертвование с банковской карты на странице;

отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Кости Ткаченко);

через СБП, отсканировав QR-код;

через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);

отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:

Благотворительный фонд «Русфонд»

ИНН 7743089883

КПП 771401001

р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»

г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700

Назначение платежа: Пожертвование на лечение Кости Ткаченко. Без НДС.