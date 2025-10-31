Полыхающая мансарда пятиэтажки в Сочи обрушилась из-за пожара. Спасатели вытащили из огня троих человек

В Сочи на улице Альпийской загорелась мансарда многоэтажки. Есть пострадавшие

31 октября примерно в 14:00 в соцсетях появились видео дымящейся пятиэтажки в Центральном районе Сочи. На кадрах было видно, что горит мансарда дома.

МЧС по Краснодарскому краю сообщило, что пожар вспыхнул на площади 300 кв. метров, однако позже он увеличился до 600 «квадратов». Пожару присвоили повышенный ранг. По словам спасателей, была угроза, что огонь начнется распространяться и на другие этажи дома, так как мансарда обрушилась.

Из горящей пятиэтажки спасли троих человек. Пострадавших увезли в больницу.