Коллектора из Краснодара оштрафовали на 300 тыс. рублей за угрозу убийством должнику. Это первый подобный случай в России
Суд Краснодара впервые в российской судебной практике вынес обвинительный приговор коллектору
31 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что суд Краснодара вынес приговор по уголовному делу в отношении коллектора. Это первый случай для российской судебной практики.
По данным следствия, в полицию Оренбурга обратился директор предприятия и сообщил о мужчине, который в телефонном разговоре представился специалистом по взысканию долгов. Звонивший заявил, что один из сотрудников фирмы задолжал деньги по кредиту и указал своего руководителя в качестве поручителя.
Злоумышленник потребовал вернуть деньги и угрожал убить потерпевшего и его близких родственников в случае неуплаты.
Подозреваемым оказался 38-летний житель Краснодара, сотрудник коллекторской организации. В отношении него возбудили угловное дело за незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности (ст. 172.4 УК РФ).
Фоноскопическая экспертиза подтвердила, что звонок с угрозами потерпевшему действительно сделал он. Мужчине назначили штраф 300 тыс. рублей.
