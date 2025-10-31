Коллектора из Краснодара оштрафовали на 300 тыс. рублей за угрозу убийством должнику. Это первый подобный случай в России

31 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что суд Краснодара вынес приговор по уголовному делу в отношении коллектора. Это первый случай для российской судебной практики.

По данным следствия, в полицию Оренбурга обратился директор предприятия и сообщил о мужчине, который в телефонном разговоре представился специалистом по взысканию долгов. Звонивший заявил, что один из сотрудников фирмы задолжал деньги по кредиту и указал своего руководителя в качестве поручителя.