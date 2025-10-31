Коллектора из Краснодара оштрафовали на 300 тыс. рублей за угрозу убийством должнику. Это первый подобный случай в России

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

Суд Краснодара впервые в российской судебной практике вынес обвинительный приговор коллектору

31 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что суд Краснодара вынес приговор по уголовному делу в отношении коллектора. Это первый случай для российской судебной практики.

По данным следствия, в полицию Оренбурга обратился директор предприятия и сообщил о мужчине, который в телефонном разговоре представился специалистом по взысканию долгов. Звонивший заявил, что один из сотрудников фирмы задолжал деньги по кредиту и указал своего руководителя в качестве поручителя.

Читайте также:

Злоумышленник потребовал вернуть деньги и угрожал убить потерпевшего и его близких родственников в случае неуплаты.

Подозреваемым оказался 38-летний житель Краснодара, сотрудник коллекторской организации. В отношении него возбудили угловное дело за незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности (ст. 172.4 УК РФ).

Фоноскопическая экспертиза подтвердила, что звонок с угрозами потерпевшему действительно сделал он. Мужчине назначили штраф 300 тыс. рублей.

Как писали Юга.ру, жительницу Краснодара оштрафовали на 30 тыс. за рекламу в Instagram*. Это первый подобный случай в России.

* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.

Деньги Краснодар Правосудие Суд

Новости

Коллектора из Краснодара оштрафовали на 300 тыс. рублей за угрозу убийством должнику. Это первый подобный случай в России
Полыхающая мансарда пятиэтажки в Сочи обрушилась из-за пожара. Спасатели вытащили из огня троих человек
В Краснодаре пройдет «Ночь искусств». Полная программа театров, музеев, библиотек и концертных залов
Ученые заявили, что после крушения танкеров Черное море стало чище, однако к 2028 году может произойти вторичное загрязнение мазутом
В Краснодаре за 56 млн рублей отреставрировали фасад музея Фелицына. Работы длились год
Минпромторг перенес повышение утильсбора на автомобили на 1 декабря

Лента новостей

Дьявол из тыквы
Сегодня, 13:45
Дьявол из тыквы
Почему в России сначала полюбили Хэллоуин, а теперь за него грозят штрафами и меняют на Тыквенный Спас
«Благоустройство превратилось в синоним варварства»
Вчера, 12:40
«Благоустройство превратилось в синоним варварства»
Почему в Краснодаре все так плохо с озеленением
Мазут никуда не исчез, а федеральная помощь — да
Вчера, 18:30
Мазут никуда не исчез, а федеральная помощь — да
Крик о помощи с Черного моря

Реклама на сайте