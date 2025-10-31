Сокровище, тайна, восстановление. В Краснодаре бесплатно покажут фильм-лекцию о Тутанхамоне

Краснодарский край

Распечатать

  • Говард Картер изучает третий золотой саркофаг Тутанхамона. Заметно наличие бальзамирующего состава, вылитого в саркофаг © Автор Exclusive to The Times, изображение находится в общественном достоянии
    Говард Картер изучает третий золотой саркофаг Тутанхамона. Заметно наличие бальзамирующего состава, вылитого в саркофаг © Автор Exclusive to The Times, изображение находится в общественном достоянии

Краснодарцы смогут посмотреть и обсудить фильм «Древний Египет. Земля Вечная» (12+)

Образовательный центр «Новый Акрополь» анонсировал на 3 ноября показ фильма «Древний Египет. Земля Вечная». Зрители увидят редкие архивные кадры открытия гробницы Тутанхамона.

Также лектор Марина Магалимова расскажет, почему Тутанхамон считается центральной фигурой в спасении египетской цивилизации, и как Фивы стали колыбелью возрождения после амарнского кризиса.

В Молодежном театре Краснодара пройдет «Ночь искусств»:

30 ноября 1922 года американские газеты вышли с заголовками: «Египетское сокровище», «Важное открытие в Фивах», «Длительные поиски увенчались успехом». В коротких заметках сообщалось о наиболее интересном открытии века в области египтологии — ученые отыскали гробницу фараона Тутанхамона.

Находка в Долине Царей стала сенсацией и возродила интерес публики к Древнему Египту. Сегодня саркофаг Тутанхамона и его знаменитая золотая погребальная маска находятся в Каирском египетском музее.

Считалось, что один из самых известных правителей Древнего Египта был убит ударом по голове или отравлен. В 2007 году стало известно, что последние анализы свидетельствуют о том, что фараон умер от попадания в рану инфекции.

Показ фильма состоится 3 ноября в 18:30 на улице Гимназической, 67 (Краснодарский музей имени Фелицына). Участие бесплатное.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 3 ноября пройдет «Ночь искусств». В программе бесплатные выставки, мастер-классы, концерты, лекции и даже иммерсивный театральный суд.

Афиша История Кино Лекции Музеи Образование События

Новости

Сокровище, тайна, восстановление. В Краснодаре бесплатно покажут фильм-лекцию о Тутанхамоне
Военкоры и блогеры критикуют ограничения работы Telegram. Мессенджер — единственный стабильный способ связи в зоне СВО
В Краснодаре начался ремонт Сенного рынка. В пабликах новый дизайн здания уже сравнили со стадионом Галицкого
Колючие акулы, 270 видов водорослей и мазутная катастрофа. В Международный день Черного моря вспомнили про уникальность и экологические проблемы водоема
Коллектора из Краснодара оштрафовали на 300 тыс. рублей за угрозу убийством должнику. Это первый подобный случай в России
Полыхающая мансарда пятиэтажки в Сочи обрушилась из-за пожара. Спасатели вытащили из огня троих человек

Лента новостей

Дьявол из тыквы
Сегодня, 13:45
Дьявол из тыквы
Почему в России сначала полюбили Хэллоуин, а теперь за него грозят штрафами и меняют на Тыквенный Спас
«Благоустройство превратилось в синоним варварства»
Вчера, 12:40
«Благоустройство превратилось в синоним варварства»
Почему в Краснодаре все так плохо с озеленением
Мазут никуда не исчез, а федеральная помощь — да
Вчера, 18:30
Мазут никуда не исчез, а федеральная помощь — да
Крик о помощи с Черного моря

Реклама на сайте