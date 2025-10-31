Сокровище, тайна, восстановление. В Краснодаре бесплатно покажут фильм-лекцию о Тутанхамоне
Краснодарцы смогут посмотреть и обсудить фильм «Древний Египет. Земля Вечная» (12+)
Образовательный центр «Новый Акрополь» анонсировал на 3 ноября показ фильма «Древний Египет. Земля Вечная». Зрители увидят редкие архивные кадры открытия гробницы Тутанхамона.
Также лектор Марина Магалимова расскажет, почему Тутанхамон считается центральной фигурой в спасении египетской цивилизации, и как Фивы стали колыбелью возрождения после амарнского кризиса.
30 ноября 1922 года американские газеты вышли с заголовками: «Египетское сокровище», «Важное открытие в Фивах», «Длительные поиски увенчались успехом». В коротких заметках сообщалось о наиболее интересном открытии века в области египтологии — ученые отыскали гробницу фараона Тутанхамона.
Находка в Долине Царей стала сенсацией и возродила интерес публики к Древнему Египту. Сегодня саркофаг Тутанхамона и его знаменитая золотая погребальная маска находятся в Каирском египетском музее.
Считалось, что один из самых известных правителей Древнего Египта был убит ударом по голове или отравлен. В 2007 году стало известно, что последние анализы свидетельствуют о том, что фараон умер от попадания в рану инфекции.
Показ фильма состоится 3 ноября в 18:30 на улице Гимназической, 67 (Краснодарский музей имени Фелицына). Участие бесплатное.
