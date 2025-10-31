В Краснодаре пройдет «Ночь искусств». Полная программа театров, музеев, библиотек и концертных залов

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пользователя Kyle Head сайта unsplash.com
    © Фото пользователя Kyle Head сайта unsplash.com

В Краснодаре состоится культурная акция «Ночь искусств». В программе бесплатные выставки, мастер-классы, концерты, лекции и даже иммерсивный театральный суд

3 ноября в Краснодаре состоится «Ночь искусств» — ежегодная всероссийская культурно-образовательная акция. Участвуют музеи, театры, частные арт-пространства и галереи, библиотеки и концертные залы. Вход на мероприятия бесплатный. Юга.ру собрали подробную программу. 

Театр драмы имени Горького (Красноармейская, 110):

 с 20:00 до 22:00:

  • театральное эссе «С чего начинается Родина?». На большом плакате гости смогут ответить на этот вопрос, написав свое мнение на стикере. В конце вечера будет создано коллективное визуальное эссе; 
  • живая викторина «От географии к истории». Вопросы будут посвящены географии и истории народов России, их вкладу в культуры страны, а также литературным произведениям, ставшим основой для спектаклей;
  • выставка «Народный костюм: сцена и традиции». Гости увидят костюмы из знаковых спектаклей театра;

с 20:30 до 21:30:

  • творческая встреча «Вечерний звон». Заслуженные артисты Кубани Арсений Фогелев и Михаил Дубовский поговорят с «театральными детьми», которые выросли за кулисами театра и стали артистами. 
  • мастер-классы по культуре сценической речи и сценического движения от артистов театра Елизаветы Велиган и Филиппа Душина;
  • дискуссия со зрителями «Театральная среда». Артисты театра Юлия Романцова и Егор Любарец обсудят вопросы гостей о театре.  

Творческое объединение «Премьера» имени Гатова (Красная, 44): 

18:00 — выставка «Театральный костюм: от эскиза до сцены». Представят эскизы оперных костюмов и покажут их реализацию в спектаклях театра;

18:00 и 18:30 — мастер-классы по академическому вокалу от заслуженной артистки Краснодарского края Елены Семиковой. Необходима предварительная запись по ссылке;

19:00 — мастер-класс по хореографии от артиста Музыкального театра Романа Лунина-Царёва. Необходима предварительная запись по ссылке;

19:00 — оперный суд над Борисом Годуновым. Иммерсивный театральный суд, на котором зрители услышат доводы и мотивы сторон от артистов о том, виновен ли Годунов в смерти царевича Дмитрия, и вынесут вердикт;

20:00 — литературно-музыкальная программа к 130-летию Сергея Есенина. Солисты музыкального театра исполнят произведения поэта «Отговорила роща золотая», «Письмо женщине», «Да! Теперь решено без возврата», «Королева» и многие другие под музыку; 

21:00 — малый состав биг-бенда Георгия Гараняна под руководством Юрия Красильникова исполнит джаз в коктейль-холле. 

Также с 18:00 до 22:00 будет работать интерактивная фотозона «Театр объединяет». 

Театр современного искусства (Стасова, 175):

с 19:00 до 20:00 — мастер-класс «Современный танец. Партер». Артисты театра покажут гостям партерные техники — танцы на «нижнем» уровне и движения по полу;

с 20:00 до 21:00 — мастер-класс «Современный танец. Контакт». Участники познакомятся с партнерским взаимодействием во время исполнения хореографии;

Также с 16:00 до 22:00 в фойе театра будут представлены фотовыставка о спектаклях ТСИ и две картины художницы Инны Самотуга, созданные под впечатлением от постановки «Контакт».

Краевой театр кукол (Красная, 31):

с 18:00 до 22:00:

  • экскурсия «Мир за кулисами». Гости познакомятся с устройством театра и узнают, как создаются новые спектакли;
  • мастер-класс «Азбука театра», который в игровой форме расскажет о театральных профессиях и явлениях, а также о словах и терминах, которые формируют театральный язык.

Новый театр кукол (Зиповская, 5/33):

с 18:00 до 22:00:

  • выставка театральных кукол;
  • мастер-класс по кукловодству;
  • спектакль «Сказка о царе Салтане» — история о любви, верности и силе духа.

Театр Защитника Отечества (Красноармейская, 48):

с 18:00 до 19:00 — исполнение музыкальных произведений Сергея Рахманинова;

с 19:00 до 19:45 — творческая встреча «Сон Татьяны» по произведению Александра Пушкина «Евгений Онегин»;

с 19:45 до 20:15 — викторина «В театр всей семьей»;

с 20:15 до 21:15 — исполнение музыкально-поэтических композиции из спектаклей театра;

с 21:15 до 22:00 — исполнение театральных монологов. 

Ранее Юга.ру писали, что «Ночь искусств» пройдет и в Молодежном театре — она будет посвящена классику мировой литературы Антону Чехову. Артисты Молодежки расскажут о театральной жизни и исполнят песни. 

Литературный музей Кубани (Постовая, 39/1):

с 18:00 до 19:00 — экскурсия по экспозиции «Литературная жизнь Кубани»;

с 18:00 до 19:30 — показ фильма «Семейный хор». Лента посвящена любительскому хору «Елизаветинцы», артисты которого — врачи, фермеры, предприниматели и люди других профессий. После просмотра зрители обсудят картину с режиссером Константином Самсоновым. Необходима предварительная запись; 

с 19:00 до 20:00 — экскурсия по выставке «Жизнь ради книги. Издательское дело Российской империи»;

с 19:00 до 20:00 — мастер-класс «Объединяя краски» для детей от 7 до 12 лет;

с 19:30 до 21:00 — лекция «Поэт народной души», посвященная 130-летию поэта Сергея Есенина. Необходима предварительная запись:

с 21:00 до 22:00 — чтение стихотворений Сергея Есенина на разных языках мира. Необходима предварительная запись;

Также с 18:00 до 22:00 будут работать две фотозоны — «Осенняя» и «На чае у Кухаренко». Запись на мероприятия по телефону 8 (861) 268-58-78.

Художественный музей им. Коваленко (Красная, 13):

с 18:00 до 22:00:

  • выставка «Русское искусство XVI — начала XVIII века» ;
  • выставка работ из частных коллекций «В гости в прошлое», посвященная творчеству художника Николая Лоя;

с 18:00 до 19:30 — мастер-класс «Мишка — символ России». Участники нарисуют иллюстрацию на картонной тарелочке;

с 19:30 до 21:00 — мини-выставка и мастер-класс краснодарского скульптора малых форм Александра Калугина «Казачьему роду нет переводу…».

Музейный дворик (Красная, 11):

с 18:30 до 19:30 — лекция «Иван Шишкин. Лесной царь русской живописи». 

с 19:30 до 20:30 — лекция «Влияние культур разных народов на изделия Императорского фарфорового завода». 

Краснодарский выставочный зал (Рашпилевская, 32):

 с 16:00 до 22:00: 

  • две выставки к 80-летию Победы — «Эхо войны» и «Летопись Победы»;
  • выставка «Казачий костюм»; 
  • шесть мастер-классов по лепке из глины, городецкой росписи, плетению поясов и созданию мозаики;
  • театрализованный вечер, посвященный певице Лидии Руслановой. 

Музей им. Фелицына (Гимназическая, 67):

каждый час с 18:00 до 22:00 экскурсии по выставкам:

  • «Золото сарматов. Искусство древних мастеров»;
  • «Богомолы — насекомые с другой планеты»;
  • «Климт, вдохновленный Ван Гогом, Моне, Матиссом».

Стоимость билета — от 350 рублей. На постоянные выставки музея вход свободный.

Также с 18:00 до 22:00:

  • театрализованные сценки и ремесла в «Кубанском дворе»;
  • квесты и археологические эксперименты;
  • мастер-классы, научные интерактивы и интеллектуальные игры;
  • рассказы о народных традициях Кубани, лекции об Австралии и гробнице Тутанхамона;
  • поэтические вечера, чайные встречи и военные реконструкции.

О вечном спутнике человека:

Филармония им. Пономаренко (Красная, 55):

с 19:00 до 20:00 — исполнение музыки из кинофильмов от музыкантов и солистов Государственного эстрадно-симфонического оркестра;

с 20:00 до 21:00 — исполнение популярной советской и российской эстрады, а также романсы и народные песни от ансамбля «Гильце»;

с 21:00 до 22:00 — исполнение эстрадных и зарубежных хитов от вокальной группы «Имя». 

Центральный концертный зал (Красная, 5):

с 16:00 до 22:00:

  • выставка костюмов из фондов Государственного академического Кубанского казачьего хора;
  • выставка картин «Дорога к Храму» художницы Екатерины Ганаженко. Покажут более 20 картин, выполненных акварелью;

с 17:00 до 17:30 — оркестр «Благовест» исполнит русскую классическую музыку, посвященную историческим событиям «Дня народного единства»;

с 17:00 до 18:00 — показ фрагмента фильма «Минин и Пожарский»;

с 18:00 до 18:30 — оркестр «Благовест» исполнит популярную музыку из кинофильмов;

с 19:00 до 19:30 — ансамбль «Казачья душа» исполнит народную музыку и казачьи песни;

с 19:00 до 20:00 — показ документальных фильмов о вере, дружбе и единении;

с 20:00 до 20:30 — ансамбль «Казачья душа» исполнит исполнит популярную инструментальную музыку. 

Библиотека им. Некрасова на улице (Красная, 89)

в 18:00:

  • встреча с автором Лилией Жидковой;
  • творческая встреча для детей с писательницей Натальей Широбоковой и презентация книги «Подарок лета»;

в 18:30 — выступление творческой лаборатории «СЕНО»;

в 19:00 — хормейстер Нателла Багдасарян проведет интерактивную программу «Фольклор в современном медиапространстве: сохранение, трансформация и новое прочтение традиций»;

с 20:40 до 21:40 — открытый поэтический микрофон от клуба «Птицы».

Также весь вечер будут организованы творческие мастер-классы, викторины и розыгрыши призов.

В пространстве «Logovo Феникса» (Октябрьская, 51) «Ночь искусств» совместят с днем рождения проекта:

с 17:00 до 23:00:

  • открытие выставки художника по дереву Ильи Шибанова;
  • премьера короткометражного фильма «Семья Адаевых» режиссера Игоря Масленникова;
  • выступление и мастер-класс от школы спортивных ирландских танцев Space Jig;
  • концерт группы FireDrops. Музыканты исполнят ирландский, шотландский и скандинавский фолк;
  • огненное шоу от проекта Oxygen;
  • арт-перфоманс «Live Art: пульс Logovo Феникса». Художник Ms Poison под диджей-сет нарисует граффити феникса на гараже, который будет создан из пожеланий гостей;
  • арт-маркет, где локальные мастера представят свои работы;
  • арт-сеть, в рамках которой любой творец сможет обменять свое изделие на вещь другого мастера. 

Также на мероприятии будут работать фуд-корт от бургерной «Краснодарский парень» и звучать диджей-сеты.

Как писали Юга.ру, до 4 ноября в Краснодаре проходит фестиваль авторского кино.

Афиша Выставки Город Искусство Концерты Краснодар Лекции Молодежный театр Музеи Музыкальный театр отдых Развлечения События Театры

Новости

Коллектора из Краснодара оштрафовали на 300 тыс. рублей за угрозу убийством должнику. Это первый подобный случай в России
Полыхающая мансарда пятиэтажки в Сочи обрушилась из-за пожара. Спасатели вытащили из огня троих человек
В Краснодаре пройдет «Ночь искусств». Полная программа театров, музеев, библиотек и концертных залов
Ученые заявили, что после крушения танкеров Черное море стало чище, однако к 2028 году может произойти вторичное загрязнение мазутом
В Краснодаре за 56 млн рублей отреставрировали фасад музея Фелицына. Работы длились год
Минпромторг перенес повышение утильсбора на автомобили на 1 декабря

Лента новостей

Дьявол из тыквы
Сегодня, 13:45
Дьявол из тыквы
Почему в России сначала полюбили Хэллоуин, а теперь за него грозят штрафами и меняют на Тыквенный Спас
«Благоустройство превратилось в синоним варварства»
Вчера, 12:40
«Благоустройство превратилось в синоним варварства»
Почему в Краснодаре все так плохо с озеленением
Мазут никуда не исчез, а федеральная помощь — да
Вчера, 18:30
Мазут никуда не исчез, а федеральная помощь — да
Крик о помощи с Черного моря

Реклама на сайте