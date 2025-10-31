В Краснодаре пройдет «Ночь искусств». Полная программа театров, музеев, библиотек и концертных залов
В Краснодаре состоится культурная акция «Ночь искусств». В программе бесплатные выставки, мастер-классы, концерты, лекции и даже иммерсивный театральный суд
3 ноября в Краснодаре состоится «Ночь искусств» — ежегодная всероссийская культурно-образовательная акция. Участвуют музеи, театры, частные арт-пространства и галереи, библиотеки и концертные залы. Вход на мероприятия бесплатный. Юга.ру собрали подробную программу.
Театр драмы имени Горького (Красноармейская, 110):
с 20:00 до 22:00:
- театральное эссе «С чего начинается Родина?». На большом плакате гости смогут ответить на этот вопрос, написав свое мнение на стикере. В конце вечера будет создано коллективное визуальное эссе;
- живая викторина «От географии к истории». Вопросы будут посвящены географии и истории народов России, их вкладу в культуры страны, а также литературным произведениям, ставшим основой для спектаклей;
- выставка «Народный костюм: сцена и традиции». Гости увидят костюмы из знаковых спектаклей театра;
с 20:30 до 21:30:
- творческая встреча «Вечерний звон». Заслуженные артисты Кубани Арсений Фогелев и Михаил Дубовский поговорят с «театральными детьми», которые выросли за кулисами театра и стали артистами.
- мастер-классы по культуре сценической речи и сценического движения от артистов театра Елизаветы Велиган и Филиппа Душина;
- дискуссия со зрителями «Театральная среда». Артисты театра Юлия Романцова и Егор Любарец обсудят вопросы гостей о театре.
Творческое объединение «Премьера» имени Гатова (Красная, 44):
18:00 — выставка «Театральный костюм: от эскиза до сцены». Представят эскизы оперных костюмов и покажут их реализацию в спектаклях театра;
18:00 и 18:30 — мастер-классы по академическому вокалу от заслуженной артистки Краснодарского края Елены Семиковой. Необходима предварительная запись по ссылке;
19:00 — мастер-класс по хореографии от артиста Музыкального театра Романа Лунина-Царёва. Необходима предварительная запись по ссылке;
19:00 — оперный суд над Борисом Годуновым. Иммерсивный театральный суд, на котором зрители услышат доводы и мотивы сторон от артистов о том, виновен ли Годунов в смерти царевича Дмитрия, и вынесут вердикт;
20:00 — литературно-музыкальная программа к 130-летию Сергея Есенина. Солисты музыкального театра исполнят произведения поэта «Отговорила роща золотая», «Письмо женщине», «Да! Теперь решено без возврата», «Королева» и многие другие под музыку;
21:00 — малый состав биг-бенда Георгия Гараняна под руководством Юрия Красильникова исполнит джаз в коктейль-холле.
Также с 18:00 до 22:00 будет работать интерактивная фотозона «Театр объединяет».
Театр современного искусства (Стасова, 175):
с 19:00 до 20:00 — мастер-класс «Современный танец. Партер». Артисты театра покажут гостям партерные техники — танцы на «нижнем» уровне и движения по полу;
с 20:00 до 21:00 — мастер-класс «Современный танец. Контакт». Участники познакомятся с партнерским взаимодействием во время исполнения хореографии;
Также с 16:00 до 22:00 в фойе театра будут представлены фотовыставка о спектаклях ТСИ и две картины художницы Инны Самотуга, созданные под впечатлением от постановки «Контакт».
Краевой театр кукол (Красная, 31):
с 18:00 до 22:00:
- экскурсия «Мир за кулисами». Гости познакомятся с устройством театра и узнают, как создаются новые спектакли;
- мастер-класс «Азбука театра», который в игровой форме расскажет о театральных профессиях и явлениях, а также о словах и терминах, которые формируют театральный язык.
Новый театр кукол (Зиповская, 5/33):
с 18:00 до 22:00:
- выставка театральных кукол;
- мастер-класс по кукловодству;
- спектакль «Сказка о царе Салтане» — история о любви, верности и силе духа.
Театр Защитника Отечества (Красноармейская, 48):
с 18:00 до 19:00 — исполнение музыкальных произведений Сергея Рахманинова;
с 19:00 до 19:45 — творческая встреча «Сон Татьяны» по произведению Александра Пушкина «Евгений Онегин»;
с 19:45 до 20:15 — викторина «В театр всей семьей»;
с 20:15 до 21:15 — исполнение музыкально-поэтических композиции из спектаклей театра;
с 21:15 до 22:00 — исполнение театральных монологов.
Ранее Юга.ру писали, что «Ночь искусств» пройдет и в Молодежном театре — она будет посвящена классику мировой литературы Антону Чехову. Артисты Молодежки расскажут о театральной жизни и исполнят песни.
Литературный музей Кубани (Постовая, 39/1):
с 18:00 до 19:00 — экскурсия по экспозиции «Литературная жизнь Кубани»;
с 18:00 до 19:30 — показ фильма «Семейный хор». Лента посвящена любительскому хору «Елизаветинцы», артисты которого — врачи, фермеры, предприниматели и люди других профессий. После просмотра зрители обсудят картину с режиссером Константином Самсоновым. Необходима предварительная запись;
с 19:00 до 20:00 — экскурсия по выставке «Жизнь ради книги. Издательское дело Российской империи»;
с 19:00 до 20:00 — мастер-класс «Объединяя краски» для детей от 7 до 12 лет;
с 19:30 до 21:00 — лекция «Поэт народной души», посвященная 130-летию поэта Сергея Есенина. Необходима предварительная запись:
с 21:00 до 22:00 — чтение стихотворений Сергея Есенина на разных языках мира. Необходима предварительная запись;
Также с 18:00 до 22:00 будут работать две фотозоны — «Осенняя» и «На чае у Кухаренко». Запись на мероприятия по телефону 8 (861) 268-58-78.
Художественный музей им. Коваленко (Красная, 13):
с 18:00 до 22:00:
- выставка «Русское искусство XVI — начала XVIII века» ;
- выставка работ из частных коллекций «В гости в прошлое», посвященная творчеству художника Николая Лоя;
с 18:00 до 19:30 — мастер-класс «Мишка — символ России». Участники нарисуют иллюстрацию на картонной тарелочке;
с 19:30 до 21:00 — мини-выставка и мастер-класс краснодарского скульптора малых форм Александра Калугина «Казачьему роду нет переводу…».
Музейный дворик (Красная, 11):
с 18:30 до 19:30 — лекция «Иван Шишкин. Лесной царь русской живописи».
с 19:30 до 20:30 — лекция «Влияние культур разных народов на изделия Императорского фарфорового завода».
Краснодарский выставочный зал (Рашпилевская, 32):
с 16:00 до 22:00:
- две выставки к 80-летию Победы — «Эхо войны» и «Летопись Победы»;
- выставка «Казачий костюм»;
- шесть мастер-классов по лепке из глины, городецкой росписи, плетению поясов и созданию мозаики;
- театрализованный вечер, посвященный певице Лидии Руслановой.
Музей им. Фелицына (Гимназическая, 67):
каждый час с 18:00 до 22:00 экскурсии по выставкам:
- «Золото сарматов. Искусство древних мастеров»;
- «Богомолы — насекомые с другой планеты»;
- «Климт, вдохновленный Ван Гогом, Моне, Матиссом».
Стоимость билета — от 350 рублей. На постоянные выставки музея вход свободный.
Также с 18:00 до 22:00:
- театрализованные сценки и ремесла в «Кубанском дворе»;
- квесты и археологические эксперименты;
- мастер-классы, научные интерактивы и интеллектуальные игры;
- рассказы о народных традициях Кубани, лекции об Австралии и гробнице Тутанхамона;
- поэтические вечера, чайные встречи и военные реконструкции.
О вечном спутнике человека:
Филармония им. Пономаренко (Красная, 55):
с 19:00 до 20:00 — исполнение музыки из кинофильмов от музыкантов и солистов Государственного эстрадно-симфонического оркестра;
с 20:00 до 21:00 — исполнение популярной советской и российской эстрады, а также романсы и народные песни от ансамбля «Гильце»;
с 21:00 до 22:00 — исполнение эстрадных и зарубежных хитов от вокальной группы «Имя».
Центральный концертный зал (Красная, 5):
с 16:00 до 22:00:
- выставка костюмов из фондов Государственного академического Кубанского казачьего хора;
- выставка картин «Дорога к Храму» художницы Екатерины Ганаженко. Покажут более 20 картин, выполненных акварелью;
с 17:00 до 17:30 — оркестр «Благовест» исполнит русскую классическую музыку, посвященную историческим событиям «Дня народного единства»;
с 17:00 до 18:00 — показ фрагмента фильма «Минин и Пожарский»;
с 18:00 до 18:30 — оркестр «Благовест» исполнит популярную музыку из кинофильмов;
с 19:00 до 19:30 — ансамбль «Казачья душа» исполнит народную музыку и казачьи песни;
с 19:00 до 20:00 — показ документальных фильмов о вере, дружбе и единении;
с 20:00 до 20:30 — ансамбль «Казачья душа» исполнит исполнит популярную инструментальную музыку.
Библиотека им. Некрасова на улице (Красная, 89)
в 18:00:
- встреча с автором Лилией Жидковой;
- творческая встреча для детей с писательницей Натальей Широбоковой и презентация книги «Подарок лета»;
в 18:30 — выступление творческой лаборатории «СЕНО»;
в 19:00 — хормейстер Нателла Багдасарян проведет интерактивную программу «Фольклор в современном медиапространстве: сохранение, трансформация и новое прочтение традиций»;
с 20:40 до 21:40 — открытый поэтический микрофон от клуба «Птицы».
Также весь вечер будут организованы творческие мастер-классы, викторины и розыгрыши призов.
В пространстве «Logovo Феникса» (Октябрьская, 51) «Ночь искусств» совместят с днем рождения проекта:
с 17:00 до 23:00:
- открытие выставки художника по дереву Ильи Шибанова;
- премьера короткометражного фильма «Семья Адаевых» режиссера Игоря Масленникова;
- выступление и мастер-класс от школы спортивных ирландских танцев Space Jig;
- концерт группы FireDrops. Музыканты исполнят ирландский, шотландский и скандинавский фолк;
- огненное шоу от проекта Oxygen;
- арт-перфоманс «Live Art: пульс Logovo Феникса». Художник Ms Poison под диджей-сет нарисует граффити феникса на гараже, который будет создан из пожеланий гостей;
- арт-маркет, где локальные мастера представят свои работы;
- арт-сеть, в рамках которой любой творец сможет обменять свое изделие на вещь другого мастера.
Также на мероприятии будут работать фуд-корт от бургерной «Краснодарский парень» и звучать диджей-сеты.
Как писали Юга.ру, до 4 ноября в Краснодаре проходит фестиваль авторского кино.