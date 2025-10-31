В Краснодаре пройдет «Ночь искусств». Полная программа театров, музеев, библиотек и концертных залов

В Краснодаре состоится культурная акция «Ночь искусств». В программе бесплатные выставки, мастер-классы, концерты, лекции и даже иммерсивный театральный суд

3 ноября в Краснодаре состоится «Ночь искусств» — ежегодная всероссийская культурно-образовательная акция. Участвуют музеи, театры, частные арт-пространства и галереи, библиотеки и концертные залы. Вход на мероприятия бесплатный. Юга.ру собрали подробную программу.

Театр драмы имени Горького (Красноармейская, 110):

с 20:00 до 22:00:

театральное эссе «С чего начинается Родина?». На большом плакате гости смогут ответить на этот вопрос, написав свое мнение на стикере. В конце вечера будет создано коллективное визуальное эссе;

живая викторина «От географии к истории». Вопросы будут посвящены географии и истории народов России, их вкладу в культуры страны, а также литературным произведениям, ставшим основой для спектаклей;

выставка «Народный костюм: сцена и традиции». Гости увидят костюмы из знаковых спектаклей театра;

с 20:30 до 21:30:

творческая встреча «Вечерний звон». Заслуженные артисты Кубани Арсений Фогелев и Михаил Дубовский поговорят с «театральными детьми», которые выросли за кулисами театра и стали артистами.

мастер-классы по культуре сценической речи и сценического движения от артистов театра Елизаветы Велиган и Филиппа Душина;

дискуссия со зрителями «Театральная среда». Артисты театра Юлия Романцова и Егор Любарец обсудят вопросы гостей о театре.

Творческое объединение «Премьера» имени Гатова (Красная, 44):

18:00 — выставка «Театральный костюм: от эскиза до сцены». Представят эскизы оперных костюмов и покажут их реализацию в спектаклях театра;

18:00 и 18:30 — мастер-классы по академическому вокалу от заслуженной артистки Краснодарского края Елены Семиковой. Необходима предварительная запись по ссылке;

19:00 — мастер-класс по хореографии от артиста Музыкального театра Романа Лунина-Царёва. Необходима предварительная запись по ссылке;

19:00 — оперный суд над Борисом Годуновым. Иммерсивный театральный суд, на котором зрители услышат доводы и мотивы сторон от артистов о том, виновен ли Годунов в смерти царевича Дмитрия, и вынесут вердикт;

20:00 — литературно-музыкальная программа к 130-летию Сергея Есенина. Солисты музыкального театра исполнят произведения поэта «Отговорила роща золотая», «Письмо женщине», «Да! Теперь решено без возврата», «Королева» и многие другие под музыку;

21:00 — малый состав биг-бенда Георгия Гараняна под руководством Юрия Красильникова исполнит джаз в коктейль-холле.

Также с 18:00 до 22:00 будет работать интерактивная фотозона «Театр объединяет».

Театр современного искусства (Стасова, 175):

с 19:00 до 20:00 — мастер-класс «Современный танец. Партер». Артисты театра покажут гостям партерные техники — танцы на «нижнем» уровне и движения по полу;

с 20:00 до 21:00 — мастер-класс «Современный танец. Контакт». Участники познакомятся с партнерским взаимодействием во время исполнения хореографии;

Также с 16:00 до 22:00 в фойе театра будут представлены фотовыставка о спектаклях ТСИ и две картины художницы Инны Самотуга, созданные под впечатлением от постановки «Контакт».

Краевой театр кукол (Красная, 31):

с 18:00 до 22:00:

экскурсия «Мир за кулисами». Гости познакомятся с устройством театра и узнают, как создаются новые спектакли;

мастер-класс «Азбука театра», который в игровой форме расскажет о театральных профессиях и явлениях, а также о словах и терминах, которые формируют театральный язык.

Новый театр кукол (Зиповская, 5/33):

с 18:00 до 22:00:

выставка театральных кукол;

мастер-класс по кукловодству;

спектакль «Сказка о царе Салтане» — история о любви, верности и силе духа.

Театр Защитника Отечества (Красноармейская, 48):

с 18:00 до 19:00 — исполнение музыкальных произведений Сергея Рахманинова;

с 19:00 до 19:45 — творческая встреча «Сон Татьяны» по произведению Александра Пушкина «Евгений Онегин»;

с 19:45 до 20:15 — викторина «В театр всей семьей»;

с 20:15 до 21:15 — исполнение музыкально-поэтических композиции из спектаклей театра;

с 21:15 до 22:00 — исполнение театральных монологов.

Ранее Юга.ру писали, что «Ночь искусств» пройдет и в Молодежном театре — она будет посвящена классику мировой литературы Антону Чехову. Артисты Молодежки расскажут о театральной жизни и исполнят песни.

Литературный музей Кубани (Постовая, 39/1):

с 18:00 до 19:00 — экскурсия по экспозиции «Литературная жизнь Кубани»;

с 18:00 до 19:30 — показ фильма «Семейный хор». Лента посвящена любительскому хору «Елизаветинцы», артисты которого — врачи, фермеры, предприниматели и люди других профессий. После просмотра зрители обсудят картину с режиссером Константином Самсоновым. Необходима предварительная запись;

с 19:00 до 20:00 — экскурсия по выставке «Жизнь ради книги. Издательское дело Российской империи»;

с 19:00 до 20:00 — мастер-класс «Объединяя краски» для детей от 7 до 12 лет;

с 19:30 до 21:00 — лекция «Поэт народной души», посвященная 130-летию поэта Сергея Есенина. Необходима предварительная запись:

с 21:00 до 22:00 — чтение стихотворений Сергея Есенина на разных языках мира. Необходима предварительная запись;

Также с 18:00 до 22:00 будут работать две фотозоны — «Осенняя» и «На чае у Кухаренко». Запись на мероприятия по телефону 8 (861) 268-58-78.

Художественный музей им. Коваленко (Красная, 13):

с 18:00 до 22:00:

выставка «Русское искусство XVI — начала XVIII века» ;

выставка работ из частных коллекций «В гости в прошлое», посвященная творчеству художника Николая Лоя;

с 18:00 до 19:30 — мастер-класс «Мишка — символ России». Участники нарисуют иллюстрацию на картонной тарелочке;

с 19:30 до 21:00 — мини-выставка и мастер-класс краснодарского скульптора малых форм Александра Калугина «Казачьему роду нет переводу…».

Музейный дворик (Красная, 11):

с 18:30 до 19:30 — лекция «Иван Шишкин. Лесной царь русской живописи».

с 19:30 до 20:30 — лекция «Влияние культур разных народов на изделия Императорского фарфорового завода».

Краснодарский выставочный зал (Рашпилевская, 32):

с 16:00 до 22:00:

две выставки к 80-летию Победы — «Эхо войны» и «Летопись Победы»;

выставка «Казачий костюм»;

шесть мастер-классов по лепке из глины, городецкой росписи, плетению поясов и созданию мозаики;

театрализованный вечер, посвященный певице Лидии Руслановой.

Музей им. Фелицына (Гимназическая, 67):

каждый час с 18:00 до 22:00 экскурсии по выставкам:

«Золото сарматов. Искусство древних мастеров»;

«Богомолы — насекомые с другой планеты»;

«Климт, вдохновленный Ван Гогом, Моне, Матиссом».

Стоимость билета — от 350 рублей. На постоянные выставки музея вход свободный.

Также с 18:00 до 22:00: