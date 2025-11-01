В Адыгее нашли реликтовые леса с медвежьим орехом

Леса Адыгеи преподнесли сюрприз — в них скрывались древние рощи медвежьего ореха

29 октября фонд «Природа и люди» сообщил, что в Адыгее подвели итоги масштабного исследования реликтовых лесов, где произрастает редкая лещина древовидная, известная как медвежий орех. В задачи экспедиции входило уточнение мест обитания вида, оценка общего состояния лесов и разработка мер охраны для них.

Полевой этап прошел в изолированной долине реки Фарс, куда специалисты отправились для мониторинга состояния уникальных деревьев.

Главным открытием стали два участка в Абадзехском лесничестве, где сохранились многовековые рощи медвежьего ореха. Отдельные экземпляры имеют возраст больше 200 лет при толщине стволов до 1,1 метра.

Как пояснил руководитель природоохранной программы фонда Константин Кобяков, полученные сведения помогут установить границы ценных лесных территорий. Это позволит инициировать придание им официального защитного статуса и оградить от вырубки.

Лещина древовидная — реликтовый вид с ограниченным числом мест произрастания и сокращающейся численностью. Медвежьим орехом его называют из-за крупных соплодий, напоминающих клочья бурой жесткой шкуры.

Как писали Юга.ру, губернатор Ростовской области запретил вырубать деревья без его подписи после уничтоженной в Новочеркасске сосновой аллеи.

