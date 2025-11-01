В Краснодаре пройдет показ фильм Акиры Куросава о братоубийственной войне в Японии и его обсуждение с востоковедом

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из трейлера фильма «Ран» © Скриншот видео из «ВКонтакте» из паблика «Кино Синема 80-90х»
    Кадр из трейлера фильма «Ран» © Скриншот видео из «ВКонтакте» из паблика «Кино Синема 80-90х»

В краснодарском кинотеатре представят фильм «Ран» 1985 года. Показ пройдет на японском языке с русскими субтитрами (18+)

Сеть кинотеатров «Каро» анонсировала на 8 ноября показ фильма «Ран» режиссера Акиры Куросавы. Просмотр пройдет на японском языке с русскими субтитрами. 

«Ран» — картина, выпущенная в 1985 году. Зрители увидят ее реставрацию в формате 4K, сделанной к 40-летию фильма. 

События ленты разворачиваются в Японии в XVI веке. Стареющий правитель Хидэтора решает уйти с поста и разделить владения между тремя сыновьями. Два из них принимают выбор отца, а младший сын уверен, что такой исход приведет к гибели клана. Тогда Хидэтора прогоняет его. В итоге опасения подтверждаются, правитель лишается рассудка, а его наследники ввязываются в братоубийственную войну. 

Отметим, что фильм стал одним из самых крупных и дорогостоящих проектов Куросавы — например, режиссер делал раскадровку картины на протяжении 10 лет, а сотни костюмов были созданы вручную — на это ушло два года. 

Громкие премьеры из Канн, редкие спектакли, документалки:

При создании ленты Куросава вдохновлялся мотивами японских военных хроник и произведением «Король Лир» Уильяма Шекспира. Фильм высоко оценился критиками, костюмер картины Эми Вада удостоилась «Оскара» за свою работу, а Акира Куросава получил номинацию за лучшую режиссуру. 

После просмотра фильма зрители обсудят ленту с востоковедом Александрой Дружининой. 

Показ пройдет 8 ноября в 17:00 в кинотеатре «Каро 8» в ТРЦ «Галерея» на улице Головатого, 313. Стоимость билета — 900 рублей. 

Как писали Юга.ру, 16 октября в кинотеатрах Краснодара вышел хоррор, снятый от лица собаки. Главную роль исполнил ретривер Инди.

Афиша Город Кино Кинопрокат Краснодар отдых Развлечения События

Новости

В Краснодаре пройдет показ фильм Акиры Куросава о братоубийственной войне в Японии и его обсуждение с востоковедом
В Краснодаре пройдет крупнейшая конференция по продвижению сайтов в поисковых системах
В Адыгее нашли реликтовые леса с медвежьим орехом
Сокровище, тайна, восстановление. В Краснодаре бесплатно покажут фильм-лекцию о Тутанхамоне
Военкоры и блогеры критикуют ограничения работы Telegram. Мессенджер — единственный стабильный способ связи в зоне СВО
В Краснодаре начался ремонт Сенного рынка. В пабликах новый дизайн здания уже сравнили со стадионом Галицкого

Лента новостей

Дьявол из тыквы
Вчера, 13:45
Дьявол из тыквы
Почему в России сначала полюбили Хэллоуин, а теперь за него грозят штрафами и меняют на Тыквенный Спас
«Благоустройство превратилось в синоним варварства»
30 октября, 12:40
«Благоустройство превратилось в синоним варварства»
Почему в Краснодаре все так плохо с озеленением
Мазут никуда не исчез, а федеральная помощь — да
30 октября, 18:30
Мазут никуда не исчез, а федеральная помощь — да
Крик о помощи с Черного моря

Реклама на сайте