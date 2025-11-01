В Краснодаре пройдет показ фильм Акиры Куросава о братоубийственной войне в Японии и его обсуждение с востоковедом

В краснодарском кинотеатре представят фильм «Ран» 1985 года. Показ пройдет на японском языке с русскими субтитрами (18+)

Сеть кинотеатров «Каро» анонсировала на 8 ноября показ фильма «Ран» режиссера Акиры Куросавы. Просмотр пройдет на японском языке с русскими субтитрами.

«Ран» — картина, выпущенная в 1985 году. Зрители увидят ее реставрацию в формате 4K, сделанной к 40-летию фильма.

События ленты разворачиваются в Японии в XVI веке. Стареющий правитель Хидэтора решает уйти с поста и разделить владения между тремя сыновьями. Два из них принимают выбор отца, а младший сын уверен, что такой исход приведет к гибели клана. Тогда Хидэтора прогоняет его. В итоге опасения подтверждаются, правитель лишается рассудка, а его наследники ввязываются в братоубийственную войну.

Отметим, что фильм стал одним из самых крупных и дорогостоящих проектов Куросавы — например, режиссер делал раскадровку картины на протяжении 10 лет, а сотни костюмов были созданы вручную — на это ушло два года.