В Краснодаре пройдет показ фильм Акиры Куросава о братоубийственной войне в Японии и его обсуждение с востоковедом
В краснодарском кинотеатре представят фильм «Ран» 1985 года. Показ пройдет на японском языке с русскими субтитрами (18+)
Сеть кинотеатров «Каро» анонсировала на 8 ноября показ фильма «Ран» режиссера Акиры Куросавы. Просмотр пройдет на японском языке с русскими субтитрами.
«Ран» — картина, выпущенная в 1985 году. Зрители увидят ее реставрацию в формате 4K, сделанной к 40-летию фильма.
События ленты разворачиваются в Японии в XVI веке. Стареющий правитель Хидэтора решает уйти с поста и разделить владения между тремя сыновьями. Два из них принимают выбор отца, а младший сын уверен, что такой исход приведет к гибели клана. Тогда Хидэтора прогоняет его. В итоге опасения подтверждаются, правитель лишается рассудка, а его наследники ввязываются в братоубийственную войну.
Отметим, что фильм стал одним из самых крупных и дорогостоящих проектов Куросавы — например, режиссер делал раскадровку картины на протяжении 10 лет, а сотни костюмов были созданы вручную — на это ушло два года.
При создании ленты Куросава вдохновлялся мотивами японских военных хроник и произведением «Король Лир» Уильяма Шекспира. Фильм высоко оценился критиками, костюмер картины Эми Вада удостоилась «Оскара» за свою работу, а Акира Куросава получил номинацию за лучшую режиссуру.
После просмотра фильма зрители обсудят ленту с востоковедом Александрой Дружининой.
Показ пройдет 8 ноября в 17:00 в кинотеатре «Каро 8» в ТРЦ «Галерея» на улице Головатого, 313. Стоимость билета — 900 рублей.
