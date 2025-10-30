Ремонт своими руками выходит из моды — конференция Авито Услуг

На конференции Авито Услуг в Москве назвали главные тренды и вызовы рынка строительства и ремонта

Участники мероприятия — предприниматели, эксперты и представители компаний — подвели итоги 2025 года и выделили тенденции на ближайшие годы. Среди них — рост интереса к цифровым решениям, бум индивидуального жилищного строительства и изменение структуры спроса.

Участники дискуссии отметили, что после периода бурного роста рынок движется к более рациональному развитию. В условиях стабилизации спроса компании фокусируются на снижении издержек и повышении эффективности.

Светлана Филимонова, руководитель бизнес-направления «Строительство и ремонт» на Авито Услугах, подчеркнула, что сегодня прибыль компаний напрямую зависит от того, как они выстраивают свои процессы — от ценообразования до загрузки бригад:

«Компании, которые продолжают работать по инерции, теряют и качество, и прибыльность. При этом на рынке заметны позитивные тенденции. Растут сегменты строительных услуг, внутренней отделки, благоустройства и сада. С 2020 года устойчиво увеличивается спрос на индивидуальное жилищное строительство, и сейчас проявляется отложенный эффект — владельцы домов активно реконструируют и благоустраивают свои объекты.
Мы также наблюдаем переход от модели DIY — «сделай сам» — к формату DIFM — «сделай со мной». Все больше клиентов доверяют исполнителям основную часть работ, оставляя за собой контроль ключевых решений. Этот тренд поддерживает спрос и открывает новые возможности для подрядчиков и частных мастеров».

Стройка без остановки:

С этим согласился Михаил Бурмистров, генеральный директор INFOLine-Аналитики. По его словам, спрос на услуги ремонта и строительства продолжает расти, несмотря на непростую экономическую ситуацию.

«Сегодня в России более 21 млн одиночных домохозяйств. Экономически активными становятся молодые потребители, которые предпочитают доверять ремонт профессионалам, а не заниматься им самостоятельно. Ключевым ограничением для рынка остается дефицит мастеров и рабочих, а также рост стоимости услуг — более чем на 70% за последние два года», — подчеркнул эксперт.

Как продвигать свое дело в сфере ремонта и строительства онлайн:

Параллельно меняется и структура рынка. Все больше покупателей выбирают квартиры меньшей площади и с готовой или предчистовой отделкой: 54% продаваемых застройщиками квартир — однокомнатные, а 37% — с предчистовой отделкой. Растет и спрос на долгосрочную аренду: за полгода он увеличился на 12%. Это поддерживает сегмент локальных работ — замены электрики, сантехники, плитки и обоев, — где клиенты ждут быстрого и предсказуемого результата.

От 9 до 300 тыс. рублей:

В ближайшие годы развитию рынка будут способствовать несколько направлений:

  • Рост индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Этому способствует господдержка, переезд из мегаполисов в пригороды и растущий интерес к формату «своего дома». Вслед за строительством растет и спрос на услуги по отделке, благоустройству и монтажу инженерных систем.
  • Модернизация существующего жилья. Из-за высоких ипотечных ставок люди все чаще вкладываются в улучшение своей текущей недвижимости, что повышает спрос на косметический ремонт, перепланировки и замену коммуникаций.
  • Благоустройство и садовые работы. Долгосрочный тренд на обустройство частных участков создает устойчивый спрос на локальных мастеров и небольшие подрядные бригады.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что рынок становится более зрелым и технологичным. Его развитие все больше зависит от цифровизации, качества сервиса и налаживания диалога между заказчиком и исполнителем. Цифровые инструменты помогают компаниям сохранять рентабельность, снижать маркетинговые расходы и привлекать стабильный поток клиентов.

