Краснодарский край возглавил рейтинг по доле машин со скрученным пробегом на рынке РФ в 2023 году

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Представители площадок по продаже авто рассказали СМИ о доле транспортных средств со скрученным пробегом на рынке в 2023 году

В ассоциации РОАД «Известиям» сообщили, что в 2023 году Краснодарский край стал лидером рейтинга по доле транспортных средств со скрученным пробегом на рынке. На Кубани она составила 24%. 

В Краснодарском крае продажи иномарок с пробегом за год выросли на 18,4%:

Вице-президент национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр напомнил, что автомобиль со скрученными показателями одометра (счетчика километража) можно найти как у дилеров, так и в интернете:

«Вероятность приобрести такую машину в крупных городах меньше, чем на периферии, так как у местных сервисов нет достаточной квалификации и диагностического оборудования».

В Самарской, Челябинской и Ростовской областях, а также в Башкирии доля авто с фальсифицированным пробегом составила 23%. Далее следуют Московская и  Свердловская области — 21%, а также Татарстан, Санкт-Петербург и Москва — 17%.

В РОАД заявили СМИ, что всего по России доля подержанных автомобилей с фальсифицированными данными одометра составляет 35%.

По данным агентства «Автостат», за 2023 год в России было продано 5,7 млн подержанных легковых автомобилей. Самой популярной моделью стал Ford Focus.

Напомним, что все российские водительские удостоверения, срок годности которых истекает в 2024-м и 2025-м, продлили на три года.

Как писали ранее Юга.ру, в 2024 году в Краснодаре появятся новые платные парковки.

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Краснодарский край возглавил рейтинг по доле машин со скрученным пробегом на рынке РФ в 2023 году
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