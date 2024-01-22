Краснодарский край возглавил рейтинг по доле машин со скрученным пробегом на рынке РФ в 2023 году
Представители площадок по продаже авто рассказали СМИ о доле транспортных средств со скрученным пробегом на рынке в 2023 году
В ассоциации РОАД «Известиям» сообщили, что в 2023 году Краснодарский край стал лидером рейтинга по доле транспортных средств со скрученным пробегом на рынке. На Кубани она составила 24%.
В Краснодарском крае продажи иномарок с пробегом за год выросли на 18,4%:
Вице-президент национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр напомнил, что автомобиль со скрученными показателями одометра (счетчика километража) можно найти как у дилеров, так и в интернете:
«Вероятность приобрести такую машину в крупных городах меньше, чем на периферии, так как у местных сервисов нет достаточной квалификации и диагностического оборудования».
В Самарской, Челябинской и Ростовской областях, а также в Башкирии доля авто с фальсифицированным пробегом составила 23%. Далее следуют Московская и Свердловская области — 21%, а также Татарстан, Санкт-Петербург и Москва — 17%.
В РОАД заявили СМИ, что всего по России доля подержанных автомобилей с фальсифицированными данными одометра составляет 35%.
По данным агентства «Автостат», за 2023 год в России было продано 5,7 млн подержанных легковых автомобилей. Самой популярной моделью стал Ford Focus.