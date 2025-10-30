Власти объяснили жителям Невинномысска, почему из кранов может пойти зеленая вода

Власти Невинномысска рассказали о проверке закрытой системы теплоснабжения

Мэр Невинномысска Михаил Миненков сообщил в своем телеграм-канале, что с 28 октября по 1 ноября в городские трубы будут добавлять зеленый краситель, чтобы проверить закрытую систему теплоснабжения. Он заявил, что вещество безопасно для окружающей среды и человека.

«В качестве индикатора утечки в теплоноситель будет добавлен органический краситель «Уранин А» (натриевая соль флуоресцеина), хорошо растворимый в воде и безопасный для окружающей среды и человека», — написал Миненков.

Цвет желтый, запах сероводорода:

Невинномысский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» просит жителей при обнаружении следов красителя в системе горячего теплоснабжения сообщить в диспетчерскую службу по телефонам: +7 (86554) 3-03-53, +7 (86554) 7-27-51.

По данным МУП «Водоканал», 30 октября часть жителей Ставрополья останется без воды. С 8:30 до 17:00 специалисты будут проводить плановые работы по замене задвижек. Отключение затронет жилые дома и административные здания на трех крупных улицах — 45-я Параллель, Пирогова и 50 лет ВЛКСМ. 

Как писали Юга.ру, в Горячем Ключе на сутки отключили воду. Подвозить ресурс жителям не будут.

