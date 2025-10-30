Громкие премьеры из Канн, редкие спектакли, документалки. В Краснодаре пройдет фестиваль авторского кино

В Краснодаре с 30 октября по 4 ноября пройдет фестиваль «Каро/Арт». В программе показы фильмов с Каннского кинофестиваля, российские картины, спектакли и балет

Пресс-служба фестиваля «Каро/Арт» сообщила Юга.ру об открытии фестиваля авторского кино, который пройдет в Краснодаре с 30 октября по 4 ноября.



В программу фестиваля вошли зарубежные премьеры — участники и победители 78-го Каннского кинофестиваля, который прошел в конце мая, шедевры кинематографа и недооцененные творческие эксперименты, российские художественные новинки 2025 года и документальные фильмы.

Особый блок посвящен театру: в программу вошли отреставрированные архивные записи и новые киноверсии спектаклей известных российских театральных режиссеров. Например, Юрия Бутусова и Антона Федорова. Часть показов пройдет вместе с экспертами, которые проведут обсуждения со зрителями.

Организаторы отметили, что в 2025 году фестиваль посвящен теме сюрреализма:

«Кинопрограмма связана с темами, раскрывающимися в семантических полях сюрреализма: с подсознанием, сформированным детскими и семейными травмами, искажением пространства и времени, коллективным бессознательным, скрытым в природных и архитектурных образах, мифологизмом и сновидением. Фильмы кинофестиваля работают с разными культурными кодами и совершенно противоположными эмоциями. Сюрреализм «позволяет» смешивать эти пласты и доверять возникающим мыслям и ассоциациям».

