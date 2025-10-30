Громкие премьеры из Канн, редкие спектакли, документалки. В Краснодаре пройдет фестиваль авторского кино
В Краснодаре с 30 октября по 4 ноября пройдет фестиваль «Каро/Арт». В программе показы фильмов с Каннского кинофестиваля, российские картины, спектакли и балет
Пресс-служба фестиваля «Каро/Арт» сообщила Юга.ру об открытии фестиваля авторского кино, который пройдет в Краснодаре с 30 октября по 4 ноября.
В программу фестиваля вошли зарубежные премьеры — участники и победители 78-го Каннского кинофестиваля, который прошел в конце мая, шедевры кинематографа и недооцененные творческие эксперименты, российские художественные новинки 2025 года и документальные фильмы.
Особый блок посвящен театру: в программу вошли отреставрированные архивные записи и новые киноверсии спектаклей известных российских театральных режиссеров. Например, Юрия Бутусова и Антона Федорова. Часть показов пройдет вместе с экспертами, которые проведут обсуждения со зрителями.
Организаторы отметили, что в 2025 году фестиваль посвящен теме сюрреализма:
«Кинопрограмма связана с темами, раскрывающимися в семантических полях сюрреализма: с подсознанием, сформированным детскими и семейными травмами, искажением пространства и времени, коллективным бессознательным, скрытым в природных и архитектурных образах, мифологизмом и сновидением. Фильмы кинофестиваля работают с разными культурными кодами и совершенно противоположными эмоциями. Сюрреализм «позволяет» смешивать эти пласты и доверять возникающим мыслям и ассоциациям».
Философский спектакль, визуальный концерт и режиссерский мастер-класс:
Программа фестиваля в Краснодаре:
30 октября:
- в 19:30 и 20:15 — фильм «Сентиментальная ценность» (Йоаким Триер, 2025), получивший Гран-при 78-го Каннского кинофестиваля и 19-минутные овации зрителей. На первом показе фильм представит и обсудит со зрителями кинокритик Кира Кац.
- в 20:00 — фильма «Тигр, Ласточка и «Джеки Чан» об основателях и истории российского бренда одежды 12 STOREEZ.
31 октября:
- в 18:30 — психологический фильм ужасов «Ловушка для кроликов» (Брин Чейни, 2025).
- в 19:00 — документальный фильм «Лес. Хранитель жизни» (Ирина Журавлева-Шапман, 2025). Фильм представит и обсудит со зрителями журналист Елена Болдырева.
- в 20:30 — черная комедия «Дело семейное» (Алекс Уинтер, 2025).
1 ноября:
- в 16:00 — трибьют-показ спектакля «В ожидании Годо» (Юрий Бутусов, 2001). В спектакле играют Константин Хабенский и Михаил Пореченков. Лауреат всероссийской премии «Золотая маска» в двух номинациях.
- в 17:00 — картина «Однажды в Газе» (Араб Нассер, Тарзан Нассер, 2025), получившая приз за лучшую режиссуру в программе Каннского кинофестиваля «Особый взгляд».
- в 18:00 — загадочная японская анимация «Яйцо ангела» (Мамору Осии, 1985).
- в 20:30 — «Ганди молчал по субботам» (Юрий Зайцев, 2025) с Марком Эйдельштейном в главной роли.
2 ноября:
- в 15:00 — спектакль «Котлован» по одноименной повести Андрея Платонова (2023, Антон Федоров). После показа — обсуждение с театроведом Верой Сердечной.
- в 16:00 — фильм «Воскрешение» (Би Гань, 2025), отмеченный специальным призом в Каннах.
- в 18:30 — фильм «Код неизвестен» (Михаэль Ханеке, 2000), номинированный на «Золотую пальмовую ветвь».
3 ноября:
- в 15:00 — сборник «Анимационные сны Дмитрия Геллера» (2003–2024).
- в 16:00 — спектакль «Мать» (Анастасия Паутова, 2024), созданный независимым театром povod.ovod и пространством «Внутри».
- в 17:00 — политическая драма «Гирокастра» (Юрий Арабов, 2024).
- в 18:30 — фильм «Звук падения» (Маша Шилински, 2025), награжденный призом жюри 78-го Каннского кинофестиваля.
4 ноября:
- в 15:00 — фильм «Искупление» (Константин Еронин, 2025), в ролях — Сергей Безруков, Виктор Сухоруков, Никита Кологривый и Хаски.
- в 16:00 — историческая драма «Бесконечный апрель» (Антон Бутаков, 2025).
- в 17:00 — фильм «Отражения №3» (Кристиан Петцольд, 2025).
- в 18:00 — одноактный балет «Русские тупики» (хореограф Максим Петров) на музыку Настасьи Хрущевой.
Билеты от 800 рублей. Подробную программу можно найти сайте фествиаля.
