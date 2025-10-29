В Ставропольском крае стартовал первый набор в школу цифровых технологий

В Ставропольском крае начался первый набор в «Школу 21» — бесплатную школу программирования и IT-специальностей от Сбера

Поступить в «Школу 21» могут все желающие старше 18 лет, независимо от образования и опыта. Финальный этап отбора начнется 15 декабря 2025 года в Ставрополе. Подать заявку можно на сайте школы.

Кампус «Школы 21» находится в Ставрополе на улице Ивана Щипакина, 8. Он, как и другие площадки школы, будет работать круглосуточно.

Губернатор Ставропольского края рассказал, что ключевой особенностью ставропольского кампуса станет собственное общежитие на 100 мест. «Это будет первое в стране здание «Школы 21», построенное с нуля вместе с общежитием. Все пространство будет полностью отвечать современным требованиям к обучению и комфортному проживанию. Для многих участников обучение в школе станет не только профессиональным вызовом, но и проверкой навыков коммуникации и командной работы. Мы ожидаем, что запуск «Школы 21» привлечет больше молодежи в сферу ИТ, поможет сформировать сильное профессиональное сообщество и укрепит позиции Ставропольского края как региона, где ценят таланты и создают условия для их развития», — отметил он.

Управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Роман Чеканов считает, что выпускники «Школы 21» будут востребованы во всех отраслях экономики края, особенно в АПК, промышленности, энергетике, ИТ- и госсекторе, торговле.

«За счет своего мультипликативного эффекта на рост экономики «Школа 21» поможет повысить и качество жизни, инвестпривлекательность края, ускорит цифровую трансформацию, даст новые карьерные возможности десяткам тысяч ставропольцев. Это уникальная бесплатная возможность для старта карьеры в ИТ в любом возрасте, где особое внимание — мягким компетенциям.

Обучение строится по методике «равный равному»: быстрый анализ и готовность к изменениям, обмен опытом, командные решения практических задач. Это нужно работодателям. По данным других регионов РФ, большинство участников «Школы 21» получают предложения о работе уже на этапе обязательной трехмесячной стажировки, где погружаются в реальные бизнес-проекты. Мы в Сбере тоже в приоритете рассматриваем выпускников «Школы 21» как потенциальных сотрудников», — подчеркнул спикер.