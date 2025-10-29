Армянская авиакомпания запустила рейсы в Ереван из Краснодара. Сколько стоит билет?

28 октября пресс-служба аэропорта Краснодара сообщила, что армянская авиакомпания FlyOne Armenia начала выполнять рейсы из Еревана в кубанскую столицу и обратно. Это вторая иностранная авиакомпания после Uzbekistan Airways, которая запустил рейсы из Краснодара.

В октябре и ноябре полеты в Армению будут выполняться на воздушных судах Airbus A-320 два раза в неделю — по вторникам и пятницам. Вылет из Краснодара в 17:40, прилет в Ереван — в 20:00 (по армянскому времени). Время в пути составит 1 час 20 минут. Стоимость билета эконом-класса — от 5689 рублей.

Из Еревана в Краснодар полеты также будут проходить по вторникам и пятницам. Вылет — в 16:00 (по армянскому времени), прилет — в 16:20 (по московскому времени). Стоимость билета эконом-класса — от 6258 рублей.