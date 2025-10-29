Армянская авиакомпания запустила рейсы в Ереван из Краснодара. Сколько стоит билет?

Авиакомпания FlyOne Armenia начала летать из Краснодара в Ереван. Стоимость билетов — от 5600 рублей

28 октября пресс-служба аэропорта Краснодара сообщила, что армянская авиакомпания FlyOne Armenia начала выполнять рейсы из Еревана в кубанскую столицу и обратно. Это вторая иностранная авиакомпания после Uzbekistan Airways, которая запустил рейсы из Краснодара. 

В октябре и ноябре полеты в Армению будут выполняться на воздушных судах Airbus A-320 два раза в неделю — по вторникам и пятницам. Вылет из Краснодара в 17:40, прилет в Ереван — в 20:00 (по армянскому времени). Время в пути составит 1 час 20 минут. Стоимость билета эконом-класса — от 5689 рублей. 

Из Еревана в Краснодар полеты также будут проходить по вторникам и пятницам. Вылет — в 16:00 (по армянскому времени), прилет — в 16:20 (по московскому времени). Стоимость билета эконом-класса — от 6258 рублей.

Аэропорт Краснодара перешел на осенне-зимнее расписание:

По данным пресс-службы аэропорта Краснодара, с декабря частота полетов увеличится, а в январе они станут ежедневными. Отметим, что в Ереван из кубанской столицы также летают российские авиакомпании «Аэрофлот» и Азимут».

Ранее Юга.ру писали, что рейсы из Краснодара планируют запустить еще два иностранных авиаперевозчика — flydubai (ОАЭ) и AlMasria Universal (Египет).

Как писали Юга.ру, в сентябре стало известно, что из Краснодара в Тель-Авив появится прямой авиарейс.

