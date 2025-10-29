В Горячем Ключе на сутки отключат воду. Подвозить ресурс жителям не будут

30 октября в Горячем Ключе ограничат подачу водоснабжения

Пресс-служба мэрии Горячего Ключа сообщила, что с 9:00 30 октября до 9:00 31 октября в городе отключат воду. Это связано с врезкой новой нити водовода в действующую магистраль.

Жителям микрорайонов Развилка, Заречье и горбольницы ресурс будут подавать в обычном режиме.

Цвет желтый, запах сероводорода:

Власти попросили горожан запастись водой на указанный период. То есть, подвозить ресурс им не будут.

Жители отреагировали на новость в соцсетях:

  • «А воду на неделю запасать сразу или как?».
  • «Уже страшно».
  • «Хорошо, если сутки не будет, но с трудом верится. Еще вот в некоторых местах и света не будет».
  • «Даже предупредить нормально не могут. По закону минимум за 10 дней должны быть все оповещены».
  • «Лучше побольше запас воды сделать. Мало ли, как летом получится».

Напомним, что летом в Горячем Ключе был массовый дефицит воды.

Как писали Юга.ру, в Сочи жильцы переплатили за свет почти миллион рублей. В дело вмешалась прокуратура.

