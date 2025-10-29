В Горячем Ключе на сутки отключат воду. Подвозить ресурс жителям не будут

Пресс-служба мэрии Горячего Ключа сообщила, что с 9:00 30 октября до 9:00 31 октября в городе отключат воду. Это связано с врезкой новой нити водовода в действующую магистраль.

Жителям микрорайонов Развилка, Заречье и горбольницы ресурс будут подавать в обычном режиме.